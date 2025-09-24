Uomini e Donne, smentite le anticipazioni su Federico Mastrostefano: "Ecco la verità"

News VIP

Le Anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne riportavano che Federico Mastrostefano si sarebbe presentato a un appuntamento "alticcio" e sarebbe stato allontanato. Sarà davvero così?

Questa settimana sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e ha fatto molto discutere un'anticipazione su Federico Mastrostefano, l'ex tronista diventato cavaliere del trono over a partire da questa edizione. Le ultime indiscrezioni rivelano che Federico sarebbe arrivato un po' "alticcio" a un incontro con una dama e di conseguenza sarebbe stato allontanato. Ma, secondo quanto riporta Fanpage.it, la verità sarebbe un'altra.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano "alticcio" a un appuntamento?

Dopo il suo percorso da tronista nell'edizione 2008/2009, Federico ha deciso di darsi una seconda possibilità e trovare l'amore come cavaliere. Non appena arrivato, ha intrapreso diverse frequentazioni, tra cui una con Agnese De Pasquale e una seconda con Rosanna Siino, con cui però ha poi troncato ogni rapporto. Nel frattempo, l'ingresso di una new entry nel parterre femminile, Francesca, ha attirato l'attenzione dell'ex tronista, che ha deciso di uscire con lei per un aperitivo prima di cenare con Agnese.

Le Anticipazioni dell'ultima registrazione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi svelano che Federico Mastrostefano si sarebbe presentato all'appuntamento con Agnese un po' "alticcio" a causa del vino bevuto a un precendete aperitivo con Francesca, che ha iniziato a frequentare da pochissimo. Le sue condizioni avrebbero infastidito Agnese e così Federico sarebbe stato allontanato e mandato a casa. Questa era la ricostruzione secondo le ultime anticipazioni, ma stando a fonti vicine a Fanpage.it, la situazione non potrebbe essere più diversa.

Uomini e Donne, smentite le anticipazioni su Federico Mastrostefano: "La verità è un'altra"

Come raccontato da Fanpage.it, le anticipazioni che circolano su Federico Mastrostefano non sarebbero del tutto esatte. Federico si era trattenuto più del dovuto con Francesca, dato che c'era stata immediata sintonia con la dama ed era arrivato in ritardo all'appuntamento con Agnese, raggiungendola solo per il dopocena nel suo hotel. Nelle Anticipazioni si legge che a questo punto la dama avrebbe notato che il cavaliere era un po' alticcio e quindi infastidita l'avrebbe allontanato.

Secondo Fanpage, invece, la situazione sarebbe stata molto meno caotica: "una volta arrivato in albergo da lei, quest'ultima l'ha accusato di aver bevuto, ma lui ha spiegato di essere astemio, di aver consumato solo due calici e, quindi, di avere la nausea per questo motivo. A quel punto, i due si sono salutati e la serata si è conclusa" si legge sul portale. Federico non era perciò né ubriaco, né brillo, come confermato anche da Francesca in studio durante la registrazione e non ci sarebbe stata "nessuna esterna interrotta e nessun allontanamento" con Agnese. Quest'ultima, probabilmente, dispiaciuta che la loro serata si era conclusa senza che avessero modo di trascorrere più tempo insieme, aveva dedotto che il cavaliere doveva aver bevuto molto, vista la sua nausea.

