Uomini e Donne, anticipazioni Federico Mastrostefano si presenta brillo in un'esterna

Anita Nurzia

Oggi, martedì 23 settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo le anticipazioni del dating show di Canale 5.

Questo pomeriggio negli studi di Canale 5 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che continua a conquistare il pubblico con colpi di scena, nuove conoscenze e inevitabili scontri tra dame e cavalieri. Come sempre al fianco della conduttrice non sono mancati gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino

Le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine raccontano una registrazione intensa, tra uscite a sorpresa, tensioni e momenti leggeri che vedremo nelle prossime settimane in onda.

Uomini e Donne, Federico tra vino, cene e gaffe con Agnese

Protagonista della puntata Federico Mastrostefano, che ha deciso di uscire con una nuova dama, Francesca. I piani iniziali prevedevano un semplice aperitivo con lei, prima di raggiungere Agnese De Pasquale per cena. Invece, Federico cambia programma all’ultimo momento: cena con Francesca e raggiunge Agnese soltanto dopo. Un dettaglio, però, non è passato inosservato: l’arrivo “alticcio” del cavaliere, probabilmente per qualche bicchiere di troppo. Agnese, stizzita, non ha gradito il suo atteggiamento e lo ha mandato a casa senza troppi giri di parole.

In studio, spazio anche a un momento emozionante con Alessandro Rausa, che ha festeggiato i suoi 95 anni. Con lui, la compagna Maria Teresa Paniccia, per una parentesi dolce e carica di affetto che ha commosso il pubblico presente.

Altro momento acceso al centro studio ha visto protagonista Magda. La dama è uscita con Sebastiano e ha rivelato che tra loro c’è stata anche intimità. Ma la situazione si è complicata perché Magda sta frequentando anche Mario Lenti, che non accetta di dividerla con un altro uomo. Stesso pensiero espresso da Sebastiano. Lei, però, non ci sta a farsi mettere alle strette e rivendica la libertà di conoscersi senza dover già scegliere.

Capitolo chiuso invece per Sabrina Zago ed Enrico. Lui ha espresso il desiderio di conoscere anche Cinzia Paolini, e questo ha spinto Sabrina a troncare la conoscenza sul nascere.

Uomini e Donne, trono classico: prime tensioni tra tronisti e corteggiatori

Passando al trono classico, la registrazione si apre con Cristiana Anania, che ha portato in esterna Marco. Il corteggiatore, però, ha manifestato interesse anche per la nuova tronista Sara Gaudenzi. Quest’ultima decide di dargli una possibilità, ma Cristiana non accetta il “doppio corteggiamento”. Alla fine, Marco rimane soltanto per lei. La tronista, intanto, è uscita anche con Ernesto, un altro corteggiatore che sembra incuriosirla.

Spazio anche a Flavio Ubirti, che ha portato in esterna Denise. Ma la corteggiatrice non le ha mandate a dire: secondo lei il tronista si comporta nello stesso modo con tutte, un atteggiamento che non la convince del tutto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
