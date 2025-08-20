Uomini e Donne, slittano le date delle registrazioni incentrate sui protagonisti di Temptation Island

News VIP

Le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne saranno dedicate ai protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. E le date delle nuove registrazioni sono cambiate: ecco quando si registreranno le nuove puntate!

Manca sempre meno a settembre e alla ripartenza dei programmi Fascino come Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Il dating show di Canale 5 doveva iniziare le registrazioni delle nuove puntate della prossima stagione tra il 25 e 26 agosto, ma un recente aggiornamento ha svelato che le registrazioni slitteranno e che saranno incentrate sui protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, slittano le date delle registrazioni delle prime puntate

Uomini e Donne è pronto a tornare in tv: mentre le coppie del trono classico si godono l'estate e i protagonisti del trono over sono spesso al centro dei rumors per le loro relazioni turbolente, tutto è pronto per accogliere i prossimi tronisti e troniste della nuova edizione. Per l'annuncio di chi siederà sulla sedia rossa dovremo attendere ancora, ma intanto sappiamo che a breve saranno registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne.

Come rivelato qualche giorno fa da Lorenzo Pugnaloni, inizialmente, le registrazioni erano previste per il 25 e 26 agosto, ma dalla sua pagina Instagram, il giornalista ha fatto sapere che c'è stato uno slittamento e un piccolo cambio di programmazione per le registrazioni delle prime puntate. Quando saranno registrate, dunque, i primi appuntamenti di Uomini e Donne? Stando a ciò che riporta Pugnaloni sul suo profilo, lo slittamento è di pochissimi giorni e le prime registrazioni avverranno il 27 e 28 agosto:

"News by Lollo: registrazioni rispostate al 27 e 28 agosto, come vi avevo anticipato, inizialmente. Vi confermo che in queste prime due puntate si parlerà quasi, se non esclusivamente, di Temptation Island"

Bisognerà attendere ancora una settimana prima di poter avere qualche anticipazione su cosa succederà nei nuovi appuntamenti di Uomini e Donne, ma stando a ciò che ha riferito Lorenzo Pugnaloni, possiamo già dirvi che al centro studio ci saranno i confronti tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, le prime puntate del dating show incentrate sui protagonisti di Temptation Island

Il legame tra Temptation Island e Uomini e Donne si è cementificato nel corso del tempo: non solo le due trasmissioni condividono la produzione di Fascino, ma sono anche tra i programmi di maggior successo di Canale 5. L'ultima edizione del reality sulle tentazioni ha registrato per la finale quasi il 32% di share ed è un appuntamento fisso per i fan del trash televisivo, tanto che a settembre la trasmissione potrebbe tornare in prima serata con uno speciale.

Inoltre, i protagonisti di Temptation Island che si ritrovano single dopo l'esperienza sono spesso chiamati a diventare i nuovi tronisti della successiva edizione di Uomini e Donne (i casi più recenti riguardano Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino), con diversi corteggiatori e corteggiatrici che hanno rivestito o rivestiranno poi il ruolo di tentatori nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Data la stima tra De Filippi e quest'ultimo e consapevoli dell'affetto del pubblico per molti dei personaggi di Temptation, da qualche anno si è deciso di dedicare loro anche uno spazio nelle prime registrazioni di Uomini e Donne.

Così, due anni fa, ad esempio, nello studio erano presenti Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo, che hanno emozionato i fan con una proposta di matrimonio inaspettata. Oppure, negli studi Elios si è anche verificato l'acceso confronto tra Sofia Costantini, Alfred Ekhator e Anna Acciardi, reduci dal triangolo di Temptation Island. Quest'anno, i fan sperano di poter scoprire cos'è accaduto davvero tra Valerio, Sarah e Ary, protagonisti dell'ultima edizione del docu-reality sulle tentazioni. E, dato che le prime registrazioni saranno incentrate per buona parte sui personaggi di Temptation Island, non mancherà molto prima che i fan possano assistere ai loro confronti in studio.

