Uomini e Donne, le coppie del Trono Classico innamoratissime in vacanza: i dettagli

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon in Costa Azzurra, mentre Gianmarco Steri e Cristina Ferrara scelgono Positano. Le vacanze d'amore delle coppie del trono classico di Uomini e Donne.

Come procede tra le coppie del trono classico di Uomini e Donne? Nonostante le chiacchiere da corridoio su crisi e rotture, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si godono le vacanze in Costa d’Azzurra, mentre Cristina Ferrara e Gianmarco Steri scelgono Positano.

Uomini e Donne, Martina e Ciro innamorati in Costa Azzurra

Le coppie del trono classico di Uomini e Donne questo anno sono solamente due, un dato decisamente poco positivo mentre è molto positivo l’andamento delle relazioni, nonostante le voci di crisi e rotture delle ultime settimane. Partiamo da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno che fanno coppia da circa sei mesi e sono già andati a convivere a Roma, dove lei lavora presso il ristorante della sua famiglia. In pochi avrebbero scommesso sulla coppia, principalmente perché quasi tutti tifavano per l’altro corteggiatore ovvero Gianmarco Steri, e invece Martina e Ciro sono tanto innamorati e uniti.

Si mormora, tuttavia, che il giovane campano abbia impedito alla sua fidanzata di presentarsi ai provini per partecipare al Grande Fratello, quando si è sparsa la voce che ci sarebbe stato anche Gianmarco nel cast. La cosa, tuttavia, non sembra aver scalfito il buon umore della coppia che è volata in Costa Azzurra per le romantiche vacanze estive. Tra cene di lusso, look sensuali, foto di coppia che hanno fatto girare la testa ai fan, Martina e Ciro sono più uniti che mai tanto che c’è chi azzarda ad ipotizzare che presto annunceranno di essere in attesa del loro primo figlio. Ma sarà davvero così? Sono senza dubbio una bella coppia, ma ci aspettiamo un secondo ritorno sul piccolo schermo prima di allargare la famiglia.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina: crisi superata a Positano

Estate d’amore anche per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, altra coppia del trono classico di Uomini e Donne. Su di loro si sono susseguiti numerosi gossip proprio nelle ultime settimane, e sembrava che la love story fosse del tutto conclusa. Invece ecco che, in occasione di Ferragosto, i due hanno pubblicato una sequela di scatti romantici a Positano che lasciano pochi dubbi all’immaginazione.

Tutto procede per il meglio e la crisi, se mai c’è stata, è rientrata e superata tanto che continuano i contenuti sui social che dimostrano il grande affiatamento tra Gianmarco e Cristina. Nonostante questo ritorno di fiamma continuano le polemiche, soprattutto perché si mormora che a Steri interessi molto tornare sul piccolo schermo in ogni modo.

