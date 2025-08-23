Uomini e Donne: Shaila Gatta verso il trono? La segnalazione che fa discutere

News VIP

Dal Grande Fratello al trono: Shaila Gatta pronta a sedersi sulla poltrona rossa di Uomini e Donne.

La nuova stagione di Uomini e Donne si avvicina e, come sempre, il toto-tronisti impazza. Dopo l’ufficialità di Flavio Ubirti, una clamorosa indiscrezione sta agitando i fan del dating show di Maria De Filippi: il nome che circola con insistenza è quello di Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, ballerina televisiva e reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello.

Uomini e Donne, Shaila Gatta la nuova tronista? La segnalazione

A lanciare il gossip è stato il profilo Instagram Vicolo delle News, che ha ha ricevuto una segnalazione piuttosto dettagliata.

“Oggi è arrivata la troupe di Uomini e Donne” – scrive l’utente – “Shaila Gatta è venuta ieri in Toscana (la mia amica lavora in un hotel). Oggi è arrivata la troupe di Uomini e Donne e stanno registrando nel verde dell’hotel un video di presentazione. Con lei c’era una sua amica e anche una signora più grande. Se vuoi puoi far girare, basta che tagli il mio nome”.

Una coincidenza difficile da ignorare, soprattutto a pochi giorni dall’inizio delle registrazioni ufficiali. L’idea di Shaila sul trono non sembra campata in aria. Già Amedeo Venza, nelle scorse settimane, aveva lasciato intendere che una ex gieffina fosse in lizza per la nuova edizione del programma. Tutti gli indizi, oggi, portano proprio a lei. Se confermata, la scelta offrirebbe a Shaila l’occasione di raccontarsi in un contesto completamente diverso rispetto a quelli che l’hanno resa famosa.

Chi è Shaila Gatta

Nata ad Aversa il 6 agosto 1996, Shaila ha coltivato sin da giovanissima la passione per la danza. La sua prima grande occasione è arrivata ad Amici nel 2014, seguita poi da un percorso televisivo in costante crescita: ballerina a Ciao Darwin, velina di Striscia la Notizia dal 2017 al 2022 e volto ricorrente di diversi show Rai e Mediaset.

La partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello ha però mostrato un lato inedito della sua personalità: fragile, introspettivo, segnato dalla rottura con Lorenzo Spolverato e da un percorso di crescita personale che ha incuriosito il pubblico. Per ora non ci sono conferme ufficiali. Ma il video di presentazione registrato in Toscana, sommato ai rumors delle ultime settimane, sembra avvicinare sempre di più Shaila Gatta alla poltrona rossa più famosa della televisione italiana. Un colpo di scena che farebbe sicuramente discutere, e che regalerebbe a Uomini e Donne una tronista capace di unire popolarità, bellezza e una storia personale che promette di emozionare i fan.

