Uomini e Donne, segnalazione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: "Recitano, si sono accordati tra loro"

Nelle scorse ore, è arrivata una nuova segnalazione sul trono di Gianmarco Steri: il tronista e una delle sue corteggiatrici, Cristina Ferrara, si sarebbero accordati tra loro e starebbero recitando in studio! Ecco cosa sappiamo!

Gianmarco Steri è finito nuovamente nella bufera, a causa di una segnalazione che coinvolgerebbe lui e la corteggiatrice Cristina Ferrara. Da alcune settimane, il trono classico dell'ex corteggiatore romano non sembra avere un momento di pace, tra corteggiatrici che si autoeliminano e un tronista alquanto confuso sui suoi sentimenti. A peggiorare la situazione, sono giunte voci di un accordo tra Gianmarco e Cristina, che avrebbero imbastito una recita al centro studio e sarebbero in realtà in combutta tra loro.

Uomini e Donne, segnalazione su Cristina e Gianmarco: i due si sono accordati in segreto?

Non sarebbe certo la prima volta che un personaggio di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, viene accusato di star recitando una parte o di essersi accordato con una corteggiatrice. L'esempio più recente è quello di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che avrebbero ricevuto esattamente questo tipo di accuse poco prima della scelta della tronista. Questa volta, invece, a finire al centro di una segnalazione è stato Gianmarco Steri, che è stato accusato di star recitando una parte, insieme alla corteggiatrice Cristina Ferrara, con cui ci sarebbe stato un accordo segreto.

La segnalazione è stata pubblicata sui social da Deianira Marzano: la gossippara e influencer, infatti, ha postato nelle sue stories un'indiscrezione inviatale da un follower e che riguarda proprio Gianmarco, amatissimo tronista di questa edizione di Uomini e Donne. Secondo quanto rivelato da Marzano, pare proprio che Gianmarco e Cristina si siano accordati tra loro e al termine del programma sarà proprio la corteggiatrice la tanto attesa scelta di Steri.

In una storia postata dall'influencer, infatti, si legge: "Cristina e Gianmarco si sono accordati, è tutta una recita. Lei ha addirittura lasciato il lavoro perché è sicura di uscire da lì con lui. Ci saranno altri litigi e poi si dichiareranno innamorati​". Cristina è stata già al centro di diverse segnalazioni e indiscrezioni: è stata infatti accusata di avere una frequentazione fuori dal programma con un calciatore del Barcellona e di recente la corteggiatrice avrebbe tolto il segui su Ig proprio al presunto spasimante, forse, temendo di essere scoperta.

Intanto si attendono le prossime registrazioni per sapere come evolverà il percorso di Steri, dato che le ultime Anticipazioni hanno svelato che Cristina è stata protagonista di una sfuriata colossale al centro studio, al punto che Gianmarco è dovuto intervenire per calmarla, mettendo in secondo piano Francesca Polizzi.

Quest'ultima, inoltre, è finita al centro di un dibattito sui social, dopo che una sua mossa non è passata inosservata: Francesca ha cancellato tutte le foto e i tag del programma di Uomini e Donne dal suo profilo Instagram. Questo gesto ha spinto i fan a chiedersi se per caso la dolce corteggiatrice non abbia deciso di eliminarsi, dopo essere stata "lasciata in panchina" da Gianmarco, che ha trascorso le ultime registrazioni a inseguire prima Nadia e poi Cristina.

