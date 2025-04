Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco e Cristina discutono furiosamente, volano parolacce

News VIP

Scopriamo insieme cosa è successo nell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Ecco le Anticipazioni sul trono classico e il trono over del dating show di Maria De Filippi, per le puntate presto in onda su Canale 5.

Ieri, lunedì 14 aprile 2025, si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Scopriamo insieme le Anticipazioni sui protagonisti del trono over e del trono classico per le puntate del dating show di Maria De Filippi, presto in onda su Canale 5. Gianmarco Steri riprende Nadia Di Diodato, bacia Cristina Ferrara con la quale volano anche parolacce in studio, poi ignora Francesca Polizzi. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni

Poche ore fa si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne e c’è tanto di cui discutere sul trono classico, dal momento che Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici hanno occupato praticamente tutto lo spazio dedicato. Le Anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, ci rivelano che Gianmarco Steri è andato a riprendere Nadia Di Diodato dopo aver scoperto che lei non si è presentata in studio. Il tronista romano è andato sotto casa della corteggiatrice per parlare, lei è scesa e hanno discusso animatamente. Alla fine, abbracciandosi, Nadia e Gianmarco hanno fatto pace e così lei è tornata nel parterre delle corteggiatrici. Si passa all’esterna con Cristina Ferrara e Francesca Polizzi, che non abbiamo visto nella registrazione precedente proprio perché Gianmarco è corso da Nadia e non le ha fatte nemmeno entrare in studio. Cristina è sul piede di guerra ed esplode dopo che Maria De Filippi fa vedere la loro esterna, durante la quale c’è un secondo bacio.

Dopo aver visto come Gianmarco ha riportato in studio Nadia, infatti, Cristina lascia furiosa il suo posto ma Steri le dice di tornare dentro perché tanto la andrà a riprendere e così, dopo essersi calmata, si rimette seduta ma non per questo rinuncia allo show. Tra Cristina e Gianmarco, infatti, scoppia una discussione bruttissima e volano tante parolacce. Il tronista balla con Nadia ma anche con Cristina, mentre Francesca viene messa in secondo piano, non viene neppure fatta vedere la sua esterna per mancanza di tempo, e non riesce a prendere parola dal momento che Cristina è una vera e propria furia.

Anticipazioni Uomini e Donne, Cristina vuole andare via

Dopo la sfuriata eclatante al centro dello studio di Uomini e Donne, avendo visto Gianmarco Steri andare a riprendere Nadia Di Diodato sotto casa per convincerla a tornare nel programma e continuare a corteggiarlo, Cristina Ferrara balla con il tronista romano ma è evidentemente ancora furiosa. Le Anticipazioni sulle nuove registrazioni del dating show di Canale 5, infatti, ci rivelano che Ferrara continuerà a sostenere di voler andare via una volta finita la puntata. Ci aspetta dunque un nuovo confronto tra tronista e corteggiatrice in camerino? Nel frattempo, passiamo al trono over di Uomini e Donne, con un’altra discussione tra due noti protagonisti.

Stiamo parlando di Diego e Isabella, che hanno chiuso il rapporto nonostante sembrava che tutto stesse andando per il meglio, quando la dama si è risentita per il modo e i dettagli con i quali Diego ha parlato del loro incontro intimo in studio davanti alle telecamere. Insomma, tra i due ci sarà ancora molto da discutere e chissà chi si schiererà da una parte o dall’altra: sicuramente Tina Cipollari non ama particolarmente Isabella, se così possiamo dire, e si è notato nelle puntate precedenti, quindi potrebbe spalleggiare apertamente Diego.

