Uomini e Donne: Sebastiano Mignosa, il cavaliere che sta frequentando Sabrina Zago, è una vecchia conoscenza del programma

Oggi, a Uomini e Donne, abbiamo visto Sabrina Zago alle prese con la conoscenza di Sebastiano Mignosa, ex conoscenza del dating show. Ecco chi è e quando ha fatto parte del programma!

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 24 marzo, su Canale 5, abbiamo visto al centro studio la nuova coppia formata da Sabrina Zago e Sebastiano Mignosa. Il cavaliere ha intrapreso da poco una frequentazione con l'ex fiamma di Giuseppe e non appena è apparso in studio i fan più attenti del dating show lo hanno riconosciuto: Sebastiano è, infatti, una vecchia conoscenza del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa è una vecchia conoscenza del dating show

Al centro studio, in apertura della puntata di oggi pomeriggio, si sono seduti Sabrina e Sebastiano: la dama sta provando a ritrovare la serenità dopo la turbolenta conoscenza con Giuseppe, che non perde occasione per seminare zizzania e provare a rendersi protagonista del programma con dichiarazioni ai limiti dell'assurdo. La conoscenza tra Sebastiano e Sabrina è solo agli inizi, ma molti sui social si augurano che la dama possa voltare pagina definitivamente e trovare l'amore con un uomo che la faccia sentire apprezzata.

A colpire gli spettatori del dating show di Canale 5 è stato anche Sebastiano, perché il cavaliere è un volto noto del programma tv di Maria De Filippi: Sebastiano ha, infatti, partecipato come cavaliere del parterre over nel 2018, quando ha frequentato diverse dame. Tra le protagoniste del trono over con cui ha avuto un flirt ci sono state Luisa Anna Monti, Cristina Incorvaia e Denise Pantano. Con quest'ultima, rivela LolloMagazine.it, in particolare, il cavaliere ha deciso di lasciare il programma per vivere una storia d'amore con lei. Ma il loro progetto ha avuto breve durata, poiché di nascosto Sebastiano frequentava anche un'altra donna e Pantano lo scoprì grazie ad alcune chat che confermavano l'infedeltà del compagno.

Sui social, inoltre, non appena il nome di Sebastiano Mignosa ha iniziato a circolare, alcune fan hanno ritrovato alcuni filmati del 2018, quando il cavaliere era alla sua prima volta nel dating show. In uno in particolare, Sebastiano riceve un sonoro schiaffo da una dama del parterre, Caterina, che ha lasciato tutti sorpresi in studio.

questo tizio nel 2018 si beccò uno schiaffo in faccia 💀 #uominiedonne pic.twitter.com/9kj4Uw0PjB — Katy🌪️ (@katyeilblu) March 24, 2025

Uomini e Donne, come prosegue la frequentazione tra Sebastiano e Sabrina?

Sabrina sembra decisa a lasciarsi alle spalle la storia con Giuseppe: il cavaliere, ripetutamente, l'ha umiliata e ha sminuito l'affetto che la dama aveva per lui. Ogni volta che la dama provava a chiudere con lui, però, Giuseppe trovava il modo di riavvicinarla a sé, non dicendole mai apertamente ciò che provava, ma dedicandole frasi spesso fraintendibili e riaccendendo le sue speranze.

Per fortuna, sembra che Sabrina abbia capito il suo gioco e, complice la frequentazione del cavaliere con Isabella, dama del parterre che Tina Cipollari ha zittito in una delle ultime puntate, ha deciso di chiudere il capitolo "Giuseppe" e dedicarsi seriamente alla conoscenza di un nuovo amore.

Dopo aver provato a dimenticare il cavaliere con Alessio, che però ha sottolineato quanto Sabrina fosse ancora presa da Giuseppe e ha preferito riavvicinarsi a Cristina, la dama ha deciso di conoscere Sebastiano Mignosa, nuova (in realtà vecchia) conoscenza del parterre over, che avrebbe già conquistato Sabrina, almeno dal punto di vista fisico. La dama, infatti, non ha nascosto di essere molto attratta dal cavaliere e sembra già aver ritrovato il sorriso, come le ha fatto notare Gianni Sperti. Non ci resta che attendere le prossime registrazioni, per scoprire come proseguirà la loro frequentazione.

