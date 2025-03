Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari on fire! Smaschera Orlando e zittisce Giuseppe e Isabella! (VIDEO)

News VIP

Oggi, venerdì 21 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Tina Cipollari decide di ricordarci perché è l'opinionista del programma e smaschera Orlando, per poi dirne quattro a Giuseppe e alla sua nuova fiamma! Ecco la nostra opinione della puntata.

La puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 21 marzo, su Canale 5, inizia con lo smascheramento di Orlando da parte di Tina Cipollari e l'immediato dietro front del cavaliere dalla sua frequentazione con Gemma Galgani. L'opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi non ha intenzione di farne passare una neppure alla nuova dama che Giuseppe sta conoscendo, Isabella, e procede a zittirla in più di un'occasione!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari on fire! L'opinionista smaschera Orlando...

Dopo settimane in cui Orlando ha fatto il suo show al centro studio, regalandoci momenti ironici, ma anche portando avanti la sceneggiata della sua frequentazione con Gemma Galgani, il cavaliere è stato smascherato da Tina Cipollari. L'opinionista ha sempre sottolineato che Orlando non aveva alcun coinvolgimento fisico per la dama torinese e secondo lei per un motivo ben preciso. Prima della grande rivelazione, Gemma e Orlando sono usciti in esterna insieme e nonostante ancora una certa distanza, il cavaliere sembrava persuaso di voler proseguire la loro conoscenza. Tuttavia, in studio, Tina rivela a tutti che ha ricevuto una segnalazione su Orlando: il cavaliere avrebbe una relazione fuori dallo studio con una donna russa, che vive in Russia e con cui lui si vede saltuariamente. Orlando non nega di aver avuto una storia d'amore con una donna russa per circa 10 anni, ma che questa relazione è terminata a ottobre. Tina appare convinta del contrario, anche in base a ciò che le è stato riportato.

Stranamente, il cavaliere decide allora di rivelare che per Gemma prova un grande affetto...ma nessuna attrazione fisica e quindi mette la dama alla "scelta": vorrebbe continuare a conoscerlo, anche sapendo che non c'è nulla di più dell'affetto da parte sua? Gemma lo guarda totalmente allibita e decide di alzarsi infuriata e accusarlo di aver solo giocato con lei e i suoi sentimenti. Dato che il cavaliere ha più volte lasciato intendere di avere un interesse per un'altra dama del parterre del trono over, ora che Gemma ha chiuso, i presenti vorrebbero conoscere il nome della dama misteriosa. Maria De Filippi svela che il cavaliere ha rivelato il nome alla redazione, ma Orlando interviene dicendo che la redazione gli ha praticamente "estorto" il nome! La conduttrice decide allora di far intervenire la "ricattatrice" (sue testuali parole) e una delle redattrici entra in studio per rinfrescare la memoria al cavaliere su cosa è successo realmente: Orlando ha notato Marina anche se non ha alcuna intenzione di conoscerla. Dopo un altro inutile teatrino, il cavaliere viene invitato a lasciare la trasmissione.

Uomini e Donne,...e zittisce Giuseppe e Isabella!

Poiché non c'è fine al peggio, al centro studio si siede Giuseppe, che ha portato in esterna Isabella, la dama convinta di essere l'unica in tutto l'universo ad aver compreso il complesso e profondo (e francamente arrogante) cavaliere. La loro esterna è un concentrato di cringe e di sottile manipolazione da parte del cavaliere. Inoltre, come sottolinea in studio Tina Cipollari, Isabella già dimostra di avere un livello di leggerezza pari alla massa di un kg di piombo e forse Giuseppe ha trovato una che può davvero metterlo in difficoltà.

In studio, Isabella ha anche la pretesa di rivolgersi a Sabrina, tirandola in ballo nonostante la dama abbia deciso di chiudere del tutto la sua conoscenza con il cavaliere, e di darle dei consigli, perché a detta sua, con il suo comportamento verso il cavaliere non è riuscita a conquistarlo. Tina si infervora e le fa notare di scendere dal piedistallo e decide che ne ha abbastanza di sentire la voce della dama, al punto da non lasciarla parlare.

Intanto Isabella continua a difendere Giuseppe e afferma che "Lui rispetta le donne, al contrario di ciò che voi (riferendosi alle persone in studio) pensate". Ah ecco, meno male che è arrivata la dama a spiegarci come funzionano le cose, grazie! Anche Gianni Sperti è talmente allibito che si lascia scivolare dalla sedia, fingendo uno svenimento. Ora l'unica domanda davvero importante è: quando usciranno dal dating show Giuseppe e Isabella, visto che sembrano fatti l'uno per l'altra? E proprio perché non c'è davvero fine al peggio...dobbiamo sorbirci anche l'ennesima gara di ballo tra Giuseppe e Gianni, ovviamente vinta da Gianni, perché...suvvia! A coronare l'ennesima figuraccia del cavaliere è anche la standing ovation del pubblico.

