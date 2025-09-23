Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è ufficialmente tronista: il video di presentazione

News VIP

Come hanno svelato le anticipazioni della precedente registrazione di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è passata da corteggiatrice di Flavio Ubirti a tronista. Nella giornata di oggi, ecco arrivare la conferma ufficiale con il suo video di presentazione!

La nuova edizione di Uomini e Donne ha già riservato diversi colpi di scena e l'ultimo è arrivato nella registrazione del 22 settembre. Maria De Filippi ha, infatti, offerto il trono classico a Sara Gaudenzi, che era scesa a corteggiare Flavio Ubirti. Questa è la prima volta che un'ex corteggiatrice diventa tronista...mentre accanto a lei siede ancora il tronista che aveva deciso di corteggiare! Con oggi, martedì 23 settembre, l'investitura di Sara è stata ufficializzata e su Witty Tv e i principali canali social del dating show è stato diffuso il suo video di presentazione.

Sara Gaudenzi è ufficialmente una tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione

Sara Gaudenzi è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 è ripartito soltanto ieri, lunedì 22 settembre, ma si sono già verificati diversi colpi di scena in questi due giorni di messa in onda. Il primo e più importante è stato l'addio di Rosario Guglielmi al programma: smascherato da Lucia Ilardo, sua ex fidanzata, Rosario ha abbandonato il trono ancor prima di potersi sedere ufficialmente in trasmissione! Con un tronista in meno, la redazione si è trovata a dover ricominciare le ricerche per un nuovo protagonista del trono classico e, in maniera inaspettata, l'occasione è arrivata durante il trono di Flavio Ubirti. Tra le sue corteggiatrici, infatti, si è fatta notare Sara Gaudenzi, autentica "romana de' Roma" dal carattere peperino, che ha già rinfacciato al tronista di non essere davvero sincero. Notando la sua personalità e l'allontanamento di Sara Gaudenzi dal tronista, Maria De Filippi ha deciso di offrirle la possibilità di passare da corteggiatrice a tronista, creando un nuovo precedente nella storia del dating show.

Poco fa, inoltre, la candidatura di Sara a nuova tronista è diventata ufficiale con la pubblicazione del suo video di presentazione. Le telecamere del programma hanno seguito Sara dall'uscita dallo studio ai camerini, dove la ragazza non ha nascosto di essere ancora molto sorpresa per l'enorme opportunità che Maria De Filippi le ha offerto: "Non ci credo. Lo andiamo a dire a mamma e papà...sono sicura che si sentiranno male". Così, Sara si è recata nella casa in cui vive con la sua famiglia e ai genitori - altrettanto increduli - ha raccontato che, dopo aver visto la sua esterna in studio, ha realizzato che Flavio non le stava dando le giuste attenzioni e che non si sentiva apprezzata come donna e corteggiatrice:

"Quando sono scesa in puntata ho detto che non avrei permesso a nessuno di abbassare la mia autostima e, quindi, Mariami ha detto 'ti vuoi sedere lì?' E io stavo morendo"

Sara Gaudenzi si racconta: le fragilità e i sogni della nuova tronista

Nel video di presentazione che decreta l'ufficialità del suo nuovo percorso da tronista, Sara Gaudenzi ha anche raccontato alcuni retroscena sulla sua infanzia e sui rapporti con i suoi genitori. Il suo racconto è iniziato dalla scelta del suo nome, che significa principessa, perché la mamma desiderava avere una figlia che fosse una principessa. "E invece io a tre anni litigavo come se ne avessi 18 perché lei voleva vedermi con vestitini e chignon e io stavo scomoda" ha raccontato la nuova tronista. Crescendo, Sara non ha perso il suo carattere peperino, ma i suoi genitori hanno provato a spiegarle che doveva imparare che nella vita non c'è solo il bianco e nero, ma anche il grigio.

Sara non ha poi nascosto di aver vissuto momenti difficili durante la sua adolescenza, legati al suo aspetto fisico e ai commenti che riceveva. Condizionata da alcuni giudizi aveva perso molto peso al punto da diventare irriconoscibile, finché non aveva compreso di dover imparare ad amarsi: "Crescendo c’è stato un periodo della mia vita in cui mi sono sentita insicura, sentivo ripetere spesso Sara dal bel viso e quindi pensavo che il mio corpo non fosse adatto e c’è stato un periodo in cui sono diventata tanto magra, troppo e quindi ho capito che dovevo fare un percorso con me stessa che comprendeva delle insicurezze che non erano solo estetiche".

Oggi, la situazione è cambiata, ha rivelato Sara, perché ha imparato ad amarsi e ad accettarsi e questo l'ha anche spinta a mettersi in gioco e trovare l'amore nel dating show. Sul suo uomo ideale, la nuova tronista ha ammesso che vorrebbe che fosse "bello, moro, alto e con gli occhi neri che entrano dentro come ti guarda".

