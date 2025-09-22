TGCom24
Uomini e Donne, anticipazioni: Sara Gaudenzi, ex corteggiatrice di Flavio è la nuova tronista

Anita Nurzia

Oggi, lunedì 22 settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo le anticipazioni del dating show di Canale 5.

Oggi, lunedì 22 settembre, durante la registrazione di Uomini e Donne, il pubblico presente ha assistito a un momento destinato a entrare nella storia del programma. La corteggiatrice Sara Gaudenzi, che fino a ieri sedeva tra le file delle pretendenti di Flavio Ubirti, ha abbandonato la sua sedia… per conquistarne un’altra, molto più prestigiosa: quella del trono.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha offerto il trono ad una corteggiatrice di Flavio

Secondo quanto riportato da Gemma Palagi, Sara aveva manifestato la volontà di lasciare il programma, ammettendo di non trovarsi bene nel percorso con Flavio. Una decisione che ha colpito non poco Maria De Filippi, che segue da vicino le dinamiche dei suoi ragazzi e che, evidentemente, ha intravisto in Sara la personalità giusta per un ruolo da protagonista.

Così è arrivata la proposta inaspettata: non uscire, ma restare… e diventare tronista. Una scelta che ha spiazzato tutti, dallo stesso Flavio al pubblico in studio, che ha accolto l’annuncio con un boato di sorpresa.

È la prima volta nella storia del dating show che una corteggiatrice sale sul trono accanto al tronista che stava corteggiando, creando una dinamica inedita e tutta da scoprire. Da oggi in poi, dunque, Sara non sarà più una semplice pretendente, ma una tronista pronta a farsi conoscere e, forse, a trovare l’amore tra nuovi corteggiatori.Un cambio di rotta clamoroso che promette scintille e che potrebbe aprire scenari mai visti prima nel programma di Maria.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Guida TV