Uomini e Donne, Samantha Curcio sulle difficoltà da neo mamma: "Pensavo che non mi sarebbe capitato e invece..."

L'ex volto di Uomini e Donne Samantha Curcio è diventata mamma poco e sui social ha condiviso un lungo sfogo sulle difficoltà che sta incontrando in questa nuova fase della sua vita.

Lo scorso maggio, l'ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Andrea Corsaro, di cui l'ex protagonista del dating show non ha mai condiviso molti dettagli. Pur raccontando la sua vita sui social, Samantha è stata sempre molto riservata per la sua vita sentimentale e la notizia che fosse in dolce attesa aveva sorpreso molto i followers. Un mese fa è nato il piccolo Santi e nelle scorse ore Samantha Curcio ha condiviso uno sfogo sulle sue preoccupazioni da neo mamma.

Uomini e Donne, Samantha Curcio e i sensi di colpa da neo mamma

Ex tronista del dating show di Canale 5, Samantha Curcio aveva lasciato il programma con il corteggiatore Alessio Cennicola. La loro relazione, tuttavia, aveva avuto vita breve e nel giro di poco la salernitana era tornata ai suoi studi di Giurisprudenza, abbandonando il mondo dello spettacolo e dedicandosi a lavorare in uno studio legale, anche se dopo poco aveva abbanondato anche quella strada lavorativa.

Con grande sorpresa dei followers, a maggio aveva annunciato di essere in dolce attesa e un mese fa ha accolto insieme al compagno Andrea il piccolo Santi. Il compagno è un chirurgo plastico e per lui Samantha Curcio ha dimostrato di avere un grande amore e stima, dedicandogli delle tenere parole in occasione dell'arrivo del loro primo figlio:

"Quando ho scelto di volere un figlio, io l’ho immaginato solo con tuo papà. Lui è un uomo raro: ha un’etica fuori dal comune, un altruismo che non ostenta e una forza silenziosa che protegge. Spero che tu prenda tutto da lui (vabbè quasi tutto), dalla sua capacità di restare sempre integro moralmente al suo modo di guardare le persone senza mai giudicarle, con infinita umanità ed umiltà. Siamo fortunati, io e te. Io perché l’ho incontrato, tu perché lo potrai chiamare Papà"

Nonostante la presenza di Andrea come padre, purtroppo, sembra che anche l'ex tronista non sia immune da alcune preoccupazioni che colgono le neo mamme e, così, sui social è apparso un suo sfogo, nel quale si è mostrata fragile e ha ammesso le sue paure.

Uomini e Donne, lo sfogo di Samantha Curcio: "Non pensavo mi sarebbe successo..."

A un mese di distanza dall'arrivo del piccolo Santi, Samantha Curcio ha pubblicato uno sfogo sui social, nel quale ammetteva di essere diventata vittima anche lei di quelle preoccupazioni che assillano le neo mamme e che non credeva che anche lei avrebbe avvertito: "Quando leggevo di altre mamme, pensavo “a me non capiterà” ed invece non c’è nulla di più eversivo che ammettere di essere umana e fragile ed anche, forse, patetica, esagerata, quello che volete…". L'occasione si è presentata quando l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di dedicare una mezz'ora del suo tempo per andare dal parrucchiere per una tinta: nonostante non ci fosse nulla di male e avesse lasciato il bambino con il compagno, l'ansia e i sensi di colpa l'hanno attanagliata e l'hanno portata a stressarsi e a ritenere di non essere una buona madre:

"Pensavo non potessi provare senso di colpa per essermi presa un’ora e mezza dal parrucchiere (causa capelli d’argento) ed invece vorrei solo scappare con i capelli bagnati da mio figlio"

Samantha Curcio ha ammesso di essere consapevole che questo suo comportamento non è sano e che dovrebbe ritagliarsi un po' di tempo per sé stessa, ma l'ansia l'ha portata a sentirsi inadeguata e ha deciso di condividere questo suo sentimento nella speranza di aiutare anche altre neo mamme: "Mi ripeto: mio figlio vuole una madre felice ma allora perché mi sento in colpa a togliere del tempo a lui?".

