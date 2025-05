Uomini e Donne, l'ex tronista Samantha Curcio è incinta: l'annuncio su Instagram (FOTO)

News VIP

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, annuncia su Instagram di essere in dolce attesa. Ecco le foto col pancione.

Samantha Curcio è stata una delle protagoniste del trono classico di Uomini e Donne, la prima tronista curvy in cerca dell’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi. A distanza di anni dal suo percorso, Samantha annuncia di essere in dolce attesa con un post davvero molto bello su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Samantha Curcio: che fine ha fatto?

Nel 2021, dopo un percorso emozionante come prima tronista curvy nella storia di Uomini e Donne, Samantha Curcio ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi con Alessio Ceniccola. Classe 1990, originaria di Sapri in provincia di Salerno, Samantha si è mostrata sin da subito molto decisa e con le idee chiare, poco incline alle classiche dinamiche che negli anni abbiamo visto nello studio del programma di Canale 5, e per questo molto amata dal pubblico. La relazione con Alessio è durata pochissimo e Samantha è tornata alla sua vita, terminando l’anno successivo gli studi in giurisprudenza e cominciando a lavorare in uno studio legale.

Tuttavia, poco dopo, Curcio ha capito che quella professione non faceva per lei e ha abbandonato quella carriera per concentrarsi su altro, cambiando rotta dopo anni e anni di studio e mostrando molto coraggio nella sua decisione. Ad oggi, tuttavia, non è chiaro quale sia la sua professione dal momento che Samantha, pur parlando molto con i suoi fan su Instagram attraverso dirette e video, non ama parlare della sua vita privata. E per questo è stata una sorpresa per tutti quando, pochi giorni fa, ha annunciato di essere in dolce attesa.

Uomini e Donne, Samantha Curcio è incinta

L’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio è incinta. A svelarlo è stata proprio lei su Instagram, dove è seguita da 179mila followers grazie alla sua comunicazione gentile e veritiera, e all’affetto che ha suscitato durante il suo percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi. Sui social, Samantha ha ammesso di non aver mai voluto enfatizzare la sua vita privata sui social ma che ora non può fare a meno di condividere questa splendida notizia con il mondo, dichiarando di aver avuto una grande fortuna.

“Non pensavo esistessero più e invece ho incontrato un uomo pulito, perbene, una persona onesta e buona. Uno di quelli che i valori li pratica quotidianamente, senza lasciarsi sporcare da questo mondo che, a volte, è davvero putrido. Ma, soprattutto: uno con una gran pazienza. Insieme abbiamo voluto dare vita alla vita, sperando di fare del nostro meglio”.

Queste le parole di Samantha, che ha poi confessato di volere l’aiuto e il supporto di tutte le donne che hanno vissuto o stanno vivendo la sua magica esperienza, la gravidanza. L’ex tronista ha poi chiamato il suo bebè “fagiolino” dando modo ai followers di pensare che sia in attesa di un maschietto. Nessuna parola sul compagno, che è decisa a tenere lontano dai riflettori almeno per il momento. Nel frattempo segnaliamo il cambio di programmazione di Uomini e Donne, che non va in onda oggi e domani.

