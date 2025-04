Uomini e Donne, Sabrina Zago confessa: "Vorrei un Cosimo nella mia vita, Giuseppe mi ha delusa"

News VIP

La dama del parterre over, Sabrina Zago, si racconta senza filtri e replica alle dure critiche ricevute per il percorso intrapreso a Uomini e Donne.

Sabrina Zago è uno dei volti più amati e apprezzati dell'attuale stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la dama ha parlato del suo percorso nel parterre over, ricco di emozioni ma anche di forti delusioni, e replicato alle critiche ricevute.

Le confessioni di Sabrina Zago su Giuseppe e Cosimo

Sabrina Zago è un volto ormai noto nel parterre over di Uomini e Donne. Grazie alla sua sincerità, determinazione e bellezza, la dama è riuscita a entrare nel cuore di tanti telespettatori. Allo stesso tempo, però, si è ritrovata molto spesso al centro delle polemiche per come ha portato avanti il suo percorso nel popolare dating show di Canale 5. In una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, Sabrina ha svelato il nome dell'uomo che l'ha delusa di più:

Mi sono dedicata al programma al 100% e ho consumato tutte le energie. Chi mi ha delusa di più? Sicuramente l'ultima conoscenza con Giuseppe. Io l'ho vissuto fuori dal programma e l'ho sentito vero negli abbracci, nelle parole e nel suo quotidiano. Quando eravamo al centro dello studio non era lui, era diverso. Questo mi ha ferito giorno per giorno. Mi ha conquistata il sorriso di Giuseppe, ma oggi è ciò che sto odiando.

Sabrina ha quindi ammesso di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento assunto da Giuseppe nei suoi confronti. Nonostante la delusione, la dama del parterre over ha dichiarato di essere decisa a rimanere se stessa! A proposito, invece, dei corteggiatori della tronista Tina Cipollari, la Zago ha confessato di essere rimasta piacevolmente colpita da Cosimo:

Sarò sempre me stessa, ma cercherò di valutare meglio la persona che ho di fronte. Mi farò desiderare di più. Il mio punto debole è la dolcezza. Vorrei un Cosimo nella mia vita, per la simpatia, la dolcezza e l'affetto che sta dimostrando nei confronti di Tina. Lo adoro.

Le critiche di Mario Verona

Sabrina Zago e Giuseppe sono finiti nel mirino di un ex cavaliere di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Mario Verona, grande protagonista del parterre over che proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi ha conosciuto la corteggiatrice Giovanna, che l’ha letteralmente stregato. La relazione, tuttavia, non ha funzionato e ad oggi Mario sta conoscendo meglio un’altra ragazza.

In un'intervista rilasciata a MIO, Mario ha ammesso di continuare a seguire le dinamiche di Uomini e Donne. A proposito di Sabrina, l'ex cavaliere l'ha bacchettata per la sua propensione ad innamorarsi spesso e volentieri di uomini che poi la fanno soffrire: "Sabrina si infatua spesso dei cavalieri che conosce, credo che dovrebbe ragionare con più razionalità e vedere realmente chi ha di fronte senza idealizzarlo". Non sono mancate le critiche anche per Giuseppe, che non si sta comportando nei migliori dei modi nei confronti della dama, tenendola legata a lui pur non volendola realmente. "Dire la verità in faccia può portarti a essere oggetto di critiche, ma di certo fa sì che nessuno si illuda" ha affermato Verona.

