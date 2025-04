Uomini e Donne, Giuseppe su Sabrina Zago: ''Non è stata detta l’esatta verità sulla serata insieme''

News VIP

Giuseppe, discusso cavaliere del trono over di Uomini e Donne, commenta il suo percorso parlando anche di Sabrina Zago e Agnese De Pasquale.

Giuseppe è diventato uno dei protagonisti assoluti del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, questo anno. Il cavaliere di origine siciliana, che vive a Roma da anni per lavoro, ha le idee chiare sulla sua donna ideale ma, nel frattempo, fa storcere il naso per il rapporto con Sabrina Zago, per le sue avances ad Agnese De Pasquale e poi per le sfide di ballo con Gianni Sperti. Ecco cosa ha raccontato al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giuseppe torna a parlare di Agnese De Pasquale

Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso Giuseppe, cavaliere di origine di Messina che per lavoro vive da diverso tempo a Roma, divorziato e con tre splendidi figli che adora sopra ogni cosa. Giuseppe ha iniziato ad uscire con Sabrina Zago, la quale si è dimostrata particolarmente presa dalla loro frequentazione, ma ha deciso poi di fare un passo indietro e conoscere anche altre donne. Il modo di fare di Giuseppe è stato fortemente criticato, soprattutto quando il cavaliere dopo aver trascorso una notte con la dama, si è mostrato particolarmente interessato ad Agnese De Pasquale. Stando alla sua ricostruzione, la dama dagli occhi azzurri avrebbe fatto capire di essere interessata rivolgendole uno sguardo molto intenso, che lo avrebbe colpito particolarmente.

“Agnese non è passata inosservata, ricordo quel suo sguardo profondo che mi ha particolarmente colpito. In seguito, però, ho scoperto alcuni lati del suo carattere che hanno fatto appassire il mio interesse per lei”.

Insomma, secondo Giuseppe sarebbe stato il comportamento di Agnese dopo il loro avvicinamento ad impedire la nascita di una conoscenza più profonda. In realtà, chi ha guardato le puntate di Uomini e Donne, ha avuto modo di capire che Agnese non era semplicemente interessata a lui, e si è trovata in mezzo ad una situazione scomoda, ferendo involontariamente Sabrina. Comunque, Giuseppe si dice molto sicuro di sé e di ciò che vuole, soprattutto dell’ideale di donna con la quale vorrebbe lasciare lo studio, che a questo punto non è di certo Sabrina visto che tra loro non sembra poter esserci pace.

Uomini e Donne, Giuseppe commenta Sabrina Zago

Insomma non si può dire che Giuseppe non sia un uomo molto sicuro di sé e lo sta dimostrando nello studio di Uomini e Donne, dal momento che quasi tutti sono contro di lui, ma al cavaliere non interessa e continua per la sua strada. Sarà per questo che continua con le sfide di ballo contro Gianni Sperti? Giuseppe ha spiegato che la prima sfida è stata ironica e poi ha continuato perché ama sfidare sé stesso in prima battuta, mentre pensa che per l’opinionista sia un’occasione per rimettersi in gioco anche nel ballo. Parlando invece del rapporto con Sabrina e di quello che pensa della dama, Giuseppe ha ammesso:

"Riguardo la serata passata con Sabrina, ciò che è stato detto non corrisponde proprio all’esatta verità. Con lei ho iniziato un percorso imponendomi degli step e un comportamento rispettoso. Ho deciso di lasciarmi andare all’intimità solo con la donna che uscirà da quello studio mano nella mano con me […] Sabrina è una bellissima donna. Da ragazza sicuramente aveva tutte le carte in regola per poter partecipare a Miss Italia. Mi ha mostrato delle sue foto ed sta stupenda. Ma ancora oggi è una donna dotata di bellezza, eleganza e femminilità”.

Insomma, Giuseppe prosegue per la sua strada e infatti, dopo una breve conoscenza con Isabella che è naufragata immediatamente, sta conoscendo meglio Rosanna che sembra averlo particolarmente incuriosito. Certo la sua più grande passione, tuttavia, rimane continuare ad attirare Sabrina pur non volendola e lei, purtroppo, non sembra avere il giusto carattere per tagliarlo fuori dalla sua vita.

