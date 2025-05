Uomini e Donne, Sabrina sempre più simile a Gemma Galgani: piovono critiche sulla dama del trono over

News VIP

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne che ha visto Sabrina Zago molto provata e in lacrime, il pubblico del programma trova che la dama sia sempre più simile a Gemma Galgani.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Sabrina Zago è scoppiata in una valle di lacrime quando Giuseppe è uscito dallo studio con Rosanna e poi Guido si è detto innamorato di Gloria Nicoletti. Il pubblico del dating show di Canale 5 trova sempre più somiglianze tra lei e Gemma Galgani, e piovono critiche sui social.

Uomini e Donne, Sabrina Zago in una valle di lacrime

Sin dal suo esordio come nuova dama del trono over di Uomini e Donne è stato chiaro che Sabrina Zago è una donna pronta ad amare davvero e mettersi in gioco. La dama si affeziona con grande facilità agli uomini che frequenta, ma ogni volta viene delusa. Recentemente, Sabrina ha chiuso con Giuseppe una travagliata conoscenza quando lui si è rifiutato di darle l’esclusiva e ha ammesso di non provare per lei forti sentimenti. Giuseppe, infatti, si è invaghito di Rosanna e proprio con lei ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi. Vedendo la nuova coppia formarsi dopo aver provato per il cavaliere sentimenti forti, Sabrina è scoppiata in una valle di lacrime ma il duro colpo è arrivato in seguito quando Guido, anche lui sua recente ex frequentazione, si è detto già innamorato di Gloria Nicoletti.

Insomma, una puntata molto difficile per Sabrina che ha visto la differenza tra i rapporti che intreccia con i cavalieri del parterre e la risposta che le viene sempre data in cambio. Sabrina è molto amata dal pubblico ma adesso ci sono tanti telespettatori che vorrebbero vedere la dama amarsi un po’ di più, ma soprattutto andarci piano nelle conoscenze senza gettarsi a capofitto parlando subito di sentimenti. Il modus operandi di Sabrina, secondo molti, assomiglia sempre più a quello di Gemma Galgani e dunque, dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne di ieri, sul web sono piovute copiose critiche per la dama bionda. Ecco cosa hanno scritto gli utenti.

Uomini e Donne, Sabrina sempre più simile a Gemma

Dopo aver osservato con attenzione il percorso di Sabrina Zago nello studio di Uomini e Donne, soprattutto dopo l’ultima puntata che l’ha vista crollare in lacrime davanti a tutti, il pubblico del programma di Canale 5 ha iniziato a trovare sempre più somiglianze con Gemma Galgani. La dama torinese è nota per provare immediati colpi di fulmine per le persone sbagliate, per cavalieri che non hanno in realtà tutto questo interesse per lei, e soffrire ogni volta terribilmente quando viene rifiutata. Del resto anche Gemma ieri ha pianto, vedendo formarsi diverse coppie del trono over, e rimanendo seduta dopo che durante il ballo con Arcangelo lui le ha ribadito che lei è molto più avanti di lui nei sentimenti.

Sul web sono piovuti commenti cattivelli su Sabrina e Gemma, che sono state immediatamente paragonate per la loro abitudine di non riflettere sulle emozioni, ma lasciarsi andare come due ragazzine. È senza dubbio nello provare emozioni sincere ma è anche vero che dopo una certa età si dovrebbe fare grande tesoro delle esperienze, darsi il tempo di conoscersi e soprattutto non crede a tutto quello che viene detto durante la fase iniziale di una conoscenza. Cosa ne pensate?

