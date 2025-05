Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sabrina in una valle di lacrime, i suoi Ex trovano l'amore... Non con lei!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 13 maggio 2025 su Canale 5, Sabrina Zago in lacrime: tutti i suoi ex sono innamorati di altre.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 13 maggio 2025 su Canale 5, Rosanna e Giuseppe escono insieme poi Guido si dichiara a Gloria Nicoletti mentre Sabrina Zago è in una valle di lacrime. Si formano altre due coppie del trono over e Gemma Galgani scoppia in lacrime, forse capendo che Arcangelo non è preso da lei come crede. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna escono insieme

La puntata di Uomini e Donne di oggi riprende dal confronto tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato, che invita il tronista a correre dietro a Cristina Ferrara dato che è chiaro che freme. Lui, orgoglioso, non cede ma lo vediamo tutti quanto vorrebbe correrle dietro. Invece, rimane in studio e affronta Nadia, che gli rimprovera di essere stato distaccato nei suoi confronti perché assorbito dalla rivale. Passiamo poi al trono over con Giuseppe e Rosanna. Dopo la discussione furibonda che hanno avuto un studio, con la dama siciliana sul piede di guerra che ha voluto chiudere perché si sentiva oppressa da Giuseppe.

Scopriamo che in settimana i due hanno fatto pace - ma guarda un po’ - e ora sono pronti a uscire insieme dal programma. La proposta arriva dal cavaliere che si presenta con un grande mazzo di fiori in studio e chiede a Rosanna di lasciare Uomini e Donne, e lei accetta immediatamente ammettendo di non essere ancora innamorata di lui ma di provare tanto sentimento. E mentre la coppia balla dopo un bacio appassionato al centro dello studio, Sabrina Zago è in lacrime. Oggi per lei sarà una puntata difficilissima perché questa non è l’unica pugnalata che le arriverà. Tina Cipollari, invece, coglie la palla al balzo per tirare una nuova frecciatina a Gemma Galgani e Arcangelo sottolineando come la passione sia spontanea quando c’è. Frecciatina incassata da Arcangelo sempre con eleganza ma assolutamente innegabile dato che è chiaro che a lui di Gemma non importa un fico secco. Ma andiamo avanti con la seconda pugnalata per Sabrina, già in lacrime come un fiume in piena.

Uomini e Donne, Guido si dichiara a Gloria

Dicevamo, dunque, per Sabrina Zago i dispiaceri continuano in questa puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio si siedono Gloria Nicoletti e Guido e lui, senza tanti giri di parole, ammette di essersi innamorato della dama e di volerle dare un’esclusiva. Lei è felice ma lo conosce da troppo poco tempo per prendere decisioni affrettate, così accetta l’esclusiva per il momento ma nulla di più. E Sabrina in lacrime inconsolabile ci fa tenerezza, anche a Gianni Sperti che si alza ad abbracciarla.

Poco dopo si formano ben due nuove coppie ovvero Cristina e Ivan e Fabio e Giovanna. Insomma una puntata piena di amore che alla fine fa crollare anche Gemma Galgani in lacrime. La dama sta forse riflettendo sul fatto che la sua conoscenza con Arcangelo non la porterà da nessuna parte? Speriamo che si svegli dal torpore di questa chimica che sente solo lei. Del resto, durante il ballo, il cavaliere le dice che lei è molto più avanti di lui nei sentimenti, così da mettere bene le mani avanti.

