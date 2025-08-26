Uomini e Donne, Ruggiero D'Andrea fa chiarezza dopo i rumors sulla sua nuova fiamma

News VIP

A poco tempo dalla rottura con Barbara De Santi, l'ex cavaliere di Uomini e Donne Ruggiero D'Andrea ha postato una foto che ha scatenato i rumors su una presunta nuova fiamma. Il cavaliere ha deciso perciò di fare chiarezza!

La rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea ha lasciato molto sorpresi i fan della coppia, nata negli studi di Uomini e Donne. Oltre ad apprendere la conferma che tra l'ex dama e il cavaliere del parterre over era tutto finito, i followers hanno notato che Ruggiero si era mostrato sui social durante quella che aveva tutta l'aria di una cena romantica e una didascalia che ha scatenato i rumors sulla presenza di una nuova fiamma nella sua vita. Stanco delle continue indiscrezioni, Ruggiero D'Andrea ha deciso di intervenire e svelare come stanno davvero le cose.

Uomini e Donne, una foto postata da Ruggiero D'Andrea scatena i rumors: nuova fiamma per l'ex cavaliere?

Per settimane i rumors sulla rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea sono stati alimentati anche dal silenzio social della dama del trono over, che ha scelto di allontanarsi dai social per potersi occupare della sorella, rimasta vittima di un grave incidente. Tuttavia, nei giorni scorsi, Barbara è intervenuta a confermare la fine della storia con Ruggiero, spegnendo così le speranze dei fan di vederli tornare insieme.

Il cavaliere intanto ha scatenato nuove indiscrezioni, postando sui suoi profili uno scatto molto sospetto di quella che sembrava una cena romantica: in compagnia di una donna dalle unghie smaltate di rosso, con tanto di due calici di champagne. A corredo della foto, l'ex cavaliere ha aggiunto la frase "da mi annio a mi diverto" che non ha fatto altro che alimentare le voci che avesse già voltato pagina e fosse pronto a un nuovo amore nella sua vita.

Nessuno dei diretti interessati ha, infatti, rivelato i motivi dietro la rottura, ma secondo la gossippara Deianira Marzano la fine della loro storia sarebbe dipesa dal difficile periodo vissuto da Barbara con la sorella. Invece di cavalcare le segnalazioni e i rumors, Ruggiero D'Andrea ha deciso di intervenire e spiegare come stanno davvero le cose: avrà trovato un nuovo amore dopo Barbara?

Uomini e Donne, Ruggiero D'Andrea fa chiarezza sui rumors: "Adesso parlo io"

Dati i rumors che si sono scatenati quando Ruggiero D'Andrea si è mostrato sui social insieme a una donna che non era Barbara De Santi, il cavaliere ha deciso di intervenire e spiegare qual è la verità. Sui social, Ruggiero ha postato un messaggio nel quale svelava di essere single e di non aver intrapreso alcuna nuova frequentazione. In merito al video postato in cui si vedevano delle mani femminili insieme alle sue, Ruggiero ha chiarito che si trattava di un'amica che gli è molto vicino in questo periodo e lo sostiene:

"Faccio questo appello dopo varie illazioni che ci sono state. Non sto con nessuna, le mani che avete visto di donne sono di amiche, sorelle, che mi stanno vicino, mi vogliono bene e mi sostengono"

L'ex cavaliere ha poi aggiunto che spera che gli haters saranno soddisfatti da questa risposta, date le numerose indiscrezioni e illazioni di cui è diventato suo malgrado protagonista. A confermare le sue dichiarazioni è intervenuto anche Lorenzo Pugnaloni, il quale ha rivelato di aver parlato sia con Ruggiero sia con la misteriosa donna. Il giornalista ha aggiunto anche che il cavaliere gli ha confidato di essere ancora interessato a Barbara De Santi e che per questo non riuscirebbe a conoscere nessuna nuova dama:

"Comunque ieri ho parlato con lui e la donna che ha messo nelle storie – a detta sua – non è un nuovo flirt e non ha voltato pagina. Anzi, mi ha detto che la sua testa è ancora impegnata e rivolta verso Barbara e che ora come ora non riuscirebbe a riniziare una nuova relazione, proprio per non prendere in giro nessuna"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne