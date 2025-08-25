Uomini e Donne, Barbara De Santi rompe il silenzio mentre Ruggero D’Andrea va a cena con un’altra

News VIP

Barbara De Santi torna su Instagram e parla ai fan di Uomini e Donne. Nel frattempo, Ruggero D'Andrea è a cena con un'altra, la love story è finita.

Barbara De Santi è tornata finalmente sui social, rompendo il silenzio sul suo allontanamento repentino a seguito del grave incidente nel quale è stata coinvolta sua sorella. E mentre la dama di Uomini e Donne rassicura, Ruggero D’Andrea conferma la rottura mostrandosi a cena con un’altra donna.

Uomini e Donne, Barbara De Santi torna su Instagram

Oltre un mese fa, Barbara De Santi è sparita dai social dopo aver fatto sapere che sua sorella è rimasta coinvolta in un grave incidente. La dama di Uomini e Donne ha allarmato tutti e per lunghi giorni ha preferito rimanere lontana dai riflettori, dedicandosi alla sua famiglia e ai bisogni della sorella. Nel frattempo, il fidanzato Ruggero D’Andrea ha continuato la sua vita e così tutti hanno capito che la coppia era naufragata, nonostante le bellissime intenzioni che entrambi hanno espresso all’inizio della loro relazione, tornando anche nello studio del dating show di Uomini e Donne per parlare della loro love story. Poche ore fa, Barbara è tornata su Instagram e ha rassicurato sulle condizioni della sorella:

“Finalmente posso augurarvi un buongiorno con il sorriso perché mia sorella è migliorata tantissimo. La strada è ancora molto lunga, ma diciamo che la fase critica è passata. Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi dell’interesse che avete sempre dimostrato in questi tre mesi. Ringrazio il personale medico e infermieristico dell’ospedale Borgo Trento di Verona, continuo a ringraziarlo perché stanno facendo di tutto per mia sorella. Che dire… è successo il miracolo”.

Ha raccontato Barbara veramente sollevata. Di Ruggero, tuttavia, neppure un accenno e così i fan si sono incuriositi e hanno immediatamente riversato l’attenzione sul profilo del cavaliere, scoprendo che lui nel frattempo non solo ha archiviato la relazione con Barbara, ma ha voltato anche pagina.

Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea ha una nuova fiamma

Ormai tutti i fan di Uomini e Donne avevano capito che Ruggero D’Andrea non faceva più coppia con Barbara De Santi, anche se il cavaliere ha lasciato qualche indizio inizialmente che aveva confuso non poco i fan della coppia. Mentre Barbara torna su Instagram per parlare della condizione della sorella dopo un grave incidente che l’ha coinvolta, Ruggero replica confermando la rottura con la dama. Il cavaliere, infatti, ha pubblicato la foto di due calici e una mano di donna con unghie laccate di rosso in primo piano, accompagnata da una frase che sembra essere una frecciatina nei confronti della sua ex.

“Da mi annoio a mi diverto”.

La conferma della rottura tra Barbara e Ruggero, se già così non fosse abbastanza evidente, è arrivata anche da parte di una fan di Deianira Marzano che ha confermato che la relazione si è conclusa a causa del periodo che Barbara stava attraversando con la sorella.

