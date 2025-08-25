TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Barbara De Santi rompe il silenzio mentre Ruggero D’Andrea va a cena con un’altra
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Barbara De Santi rompe il silenzio mentre Ruggero D’Andrea va a cena con un’altra

Irene Sangermano

Barbara De Santi torna su Instagram e parla ai fan di Uomini e Donne. Nel frattempo, Ruggero D'Andrea è a cena con un'altra, la love story è finita.

Uomini e Donne, Barbara De Santi rompe il silenzio mentre Ruggero D’Andrea va a cena con un’altra

Barbara De Santi è tornata finalmente sui social, rompendo il silenzio sul suo allontanamento repentino a seguito del grave incidente nel quale è stata coinvolta sua sorella. E mentre la dama di Uomini e Donne rassicura, Ruggero D’Andrea conferma la rottura mostrandosi a cena con un’altra donna.

Uomini e Donne, Barbara De Santi torna su Instagram

Oltre un mese fa, Barbara De Santi è sparita dai social dopo aver fatto sapere che sua sorella è rimasta coinvolta in un grave incidente. La dama di Uomini e Donne ha allarmato tutti e per lunghi giorni ha preferito rimanere lontana dai riflettori, dedicandosi alla sua famiglia e ai bisogni della sorella. Nel frattempo, il fidanzato Ruggero D’Andrea ha continuato la sua vita e così tutti hanno capito che la coppia era naufragata, nonostante le bellissime intenzioni che entrambi hanno espresso all’inizio della loro relazione, tornando anche nello studio del dating show di Uomini e Donne per parlare della loro love story. Poche ore fa, Barbara è tornata su Instagram e ha rassicurato sulle condizioni della sorella:

“Finalmente posso augurarvi un buongiorno con il sorriso perché mia sorella è migliorata tantissimo. La strada è ancora molto lunga, ma diciamo che la fase critica è passata. Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi dell’interesse che avete sempre dimostrato in questi tre mesi. Ringrazio il personale medico e infermieristico dell’ospedale Borgo Trento di Verona, continuo a ringraziarlo perché stanno facendo di tutto per mia sorella. Che dire… è successo il miracolo”.

Ha raccontato Barbara veramente sollevata. Di Ruggero, tuttavia, neppure un accenno e così i fan si sono incuriositi e hanno immediatamente riversato l’attenzione sul profilo del cavaliere, scoprendo che lui nel frattempo non solo ha archiviato la relazione con Barbara, ma ha voltato anche pagina.

Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea ha una nuova fiamma

Ormai tutti i fan di Uomini e Donne avevano capito che Ruggero D’Andrea non faceva più coppia con Barbara De Santi, anche se il cavaliere ha lasciato qualche indizio inizialmente che aveva confuso non poco i fan della coppia. Mentre Barbara torna su Instagram per parlare della condizione della sorella dopo un grave incidente che l’ha coinvolta, Ruggero replica confermando la rottura con la dama. Il cavaliere, infatti, ha pubblicato la foto di due calici e una mano di donna con unghie laccate di rosso in primo piano, accompagnata da una frase che sembra essere una frecciatina nei confronti della sua ex.

“Da mi annoio a mi diverto”.

La conferma della rottura tra Barbara e Ruggero, se già così non fosse abbastanza evidente, è arrivata anche da parte di una fan di Deianira Marzano che ha confermato che la relazione si è conclusa a causa del periodo che Barbara stava attraversando con la sorella.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Il Paradiso delle Signore 26 agosto, in replica: Tancredi si fa avanti, vuole baciare Rosa!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 26 agosto, in replica: Tancredi si fa avanti, vuole baciare Rosa!
Amici, Gaia svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo poi confessa: "Maria De Filippi è stata la prima a..."
news VIP Amici, Gaia svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo poi confessa: "Maria De Filippi è stata la prima a..."
Uomini e Donne, l'ex tronista Cristian Gallella ritrova l'amore: ecco chi è la Fidanzata
news VIP Uomini e Donne, l'ex tronista Cristian Gallella ritrova l'amore: ecco chi è la Fidanzata
If you Love Anticipazioni 26 agosto 2025: Ates sbugiarda Leyla il giorno del loro matrimonio!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 26 agosto 2025: Ates sbugiarda Leyla il giorno del loro matrimonio!
Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nel cast dei concorrenti: l'annuncio in un video con la madre
news VIP Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nel cast dei concorrenti: l'annuncio in un video con la madre
"L’amore è cieco": la story di Fedez che sembra una frecciatina a Tronchetti Provera, il compagno di Chiara Ferragni
news VIP "L’amore è cieco": la story di Fedez che sembra una frecciatina a Tronchetti Provera, il compagno di Chiara Ferragni
Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice
news VIP Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice
Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV