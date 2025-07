Uomini e Donne, Rosanna torna a parlare della situazione con Giuseppe: si sono lasciati per sempre?

News VIP

Giuseppe e Rosanna si sono lasciati o c'è ancora speranza per questa coppia? Ecco cosa ha rivelato l'ex protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Cosa succede tra Rosanna Siino e Giuseppe Molonia? La coppia del trono over di Uomini e Donne sembra essersi presa una pausa dal rapporto, ma ha deciso di non parlarne apertamente. Poche ore fa, tuttavia, su domanda dei suoi fan sui social, la dama siciliana ha voluto fare qualche chiarimento.

Uomini e Donne, Rosanna rompe il silenzio su Giuseppe

Mentre era nel pieno del suo corteggiamento a singhiozzo nei confronti di Sabrina Zago, Giuseppe Molonia è stato folgorato dall’ingresso a Uomini e Donne di Rosanna Siino. Possiamo dire che il cavaliere ha avuto per la bella dama siciliana un vero e proprio colpo di fulmine e il suo corteggiamento serrato, nonostante le polemiche che si sono create in studio e l’evidente risentimento di Sabrina, alla fine hanno fatto capitolare Rosanna. La coppia del trono over ha lasciato insieme il programma, tornando qualche settimane dopo per raccontarsi tra sorrisi e momenti di romanticismo.

Poi, tuttavia, la prima crisi di coppia seguita da altri momenti di tensione che alla fine hanno allontanato Giuseppe e Rosanna. Ma è davvero tutto finito? I due hanno evitato di parlare apertamente della situazione che stanno vivendo per lunghe settimane, forse volendo prima ragionare insieme sul futuro della loro relazione, fino a quando dopo un avvistamento Rosanna ha spiegato la situazione. Poche ore fa, poi, la dama siciliana ha parlato con i suoi sostenitori su Instagram ed è stata, come prevedibile, sommersa da domande su Giuseppe dato che tutti vogliono capire se questa love story è naufragata o se ci sono ancora speranze. Rosanna, tuttavia, è stata molto vaga e ha ammesso di sentire tutti i giorni Giuseppe ma non ha voluto specificare se lo ritiene ancora il suo fidanzato.

Uomini e Donne, Rosanna e Giuseppe: come stanno le cose

Parlando con i suoi sostenitori su Instagram, Rosanna si è sbottonata sul rapporto con Giuseppe vista la curiosità immensa del pubblico di Uomini e Donne sulla questione, dopo le segnalazioni sulla rottura definitiva tra loro. La dama siciliana ha confermato di non definirsi single ma neppure fidanzata al momento, per poi glissare sul rapporto e sulla crisi ammettendo che insieme dovranno capire. Insomma in sintesi il rapporto è in stand-by ed entrambi stanno cercando di capire se si potrà salvare o meno.

Dunque li rivedremo a Uomini e Donne a settembre? Le probabilità sono alte dal momento che, se tornassero single, Maria De Filippi non si lascerebbe di certo sfuggire l'occasione di averli nuovamente nel parterre del trono over, essendo entrambi personaggi molto amati e criticati, capaci di smuovere il pubblico.

