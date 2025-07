Uomini e Donne, Rosanna rivela come stanno le cose con Giuseppe dopo le ultime segnalazioni

News VIP

Rosanna e Giuseppe si sono lasciati o c’è ancora speranza? La dama del trono over di Uomini e Donne fa chiarezza.

Rosanna Siino e Giuseppe Molonia si sono lasciati definitivamente oppure c’è speranza per questa coppia del torno over di Uomini e Donne? La dama fa chiarezza sul rapporto e sulle ultime segnalazioni che li hanno visti protagonisti del gossip.

Uomini e Donne, Rosanna svela chi era la donna con Giuseppe

Il colpo di fulmine di Giuseppe Molonia nei confronti di Rosanna Siino non è passato inosservato al pubblico di Uomini e Donne che, nel bene e nel male, ha iniziato ad appassionarsi a questa coppia del trono over. Il cavaliere ha fatto di tutto per corteggiare l’affascinante dama e con convincerla ad uscire insieme dal programma, e alla fine lei ha capitolato capendo q quando Giuseppe fosse innamorato di lei, pronto a tutto per renderla felice. La relazione, tuttavia, non è partita nel migliore dei modi dato che è entrata in crisi a poche settimane dall’addio al dating show di Maria De Filippi. Superata la crisi, tutto sembrava andare per il meglio fino a quando Giuseppe e Rosanna hanno smesso di pubblicare foto e video insieme, durante le loro vacanze e i momenti di divertimento e spensieratezza, e si è diffuso il gossip che nessuno si sarebbe mai aspettato: la coppia ha ufficialmente posto fine alla relazione.

Come se non bastasse, Giuseppe è stato avvistato con una misteriosa donna al mare, e in molti hanno pensato che il cavaliere avesse già voltato pagina, pronto a rimettersi in gioco. In realtà non è così e a confermarlo è proprio Rosanna, intervistata da Opinionista Social, che ha confermato che si trattava semplicemente della sorella di Molonia, dunque nessuna nuova fiamma. Ma dunque, alla luce di questo, è possibile che Giuseppe e Rosanna stiano per tornare insieme oppure la crisi è talmente galoppante da portarli per sempre lontani? Ecco cosa ha svelato lei.

Uomini e Donne, Rosanna e Giuseppe: ecco come stanno le cose

Crisi nera, rottura, addio… Ma cosa succede tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. I due protagonisti di Uomini e Donne non hanno ancora chiarito pubblicamente cosa è successo tra loro, forse volendo per primi capire se c’è possibilità di recuperare il rapporto nella giusta forma, superando le reciproche incomprensioni. Nel corso della sua intervista, Rosanna ha commentato anche la segnalazione che la riguarda da vicino, ovvero una foto mentre discute con Giuseppe a Taormina.

"Ho letto i commenti sulla foto che mi ritrae con Giuseppe a Taormina. La verità è semplice: Giuseppe ha visto che mi trovavo lì, avevamo dei discorsi in sospeso, su cui – come è naturale – abbiamo visioni diverse. Chi mi ha seguita nel programma conosce bene quanto le mie reazioni siano spesso piena di carica emotiva. Né io, né Giuseppe abbiamo parlato pubblicamente di ciò che ci siamo detti, perché certe argomentazioni appartengono a noi e solo a noi”.

Ha commentato la dama siciliana, spiegando di aver poi festeggiato il suo compleanno con le figlie presso un parco di divertimenti a Cefalù, e di aver rivelato questo dettagli anche a Giuseppe che si sarebbe presentato sul posto con la figlia. Tra loro, tuttavia, non c’è stato ancora un vero chiarimento, dato che entrambi hanno trascorso la giornata con le rispettive figlie, dando priorità a loro come giusto che sia. Dunque, ci sembra chiaro che Rosanna e Giuseppe sono in bilico, più lontani che vicini, ma che forse qualche speranza c’è ancora. Nel frattempo, Siino ha parlato anche delle coppie che si sono Margherita, Barbara e Gloria "perché sono donne che ammiro, ognuna con la propria forza e autenticità”. La dama ha ammesso di aver provato amarezza vedendole tornare single, mentre ha confidato che non le dispiacerebbe affatto vedere insieme Cinzia e Sebastiano, che secondo lei hanno un forte potenziale come coppia.

