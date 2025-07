Uomini e Donne, Rosanna e Giuseppe si sono lasciati? Spunta un'indiscrezione!

News VIP

Una delle coppie dell'ultima edizione di Uomini e Donne è quella formata da Rosanna e Giuseppe: ma i due protagonisti del trono over potrebbero non stare più insieme, secondo una recente indiscrezione!

Tra le coppie del trono over di questa edizione di Uomini e Donne, una di quelle più chiacchierate è quella formata da Giuseppe e Rosanna: il cavaliere e la dama, infatti, si sono conosciuti negli Studi Elios e, nonostante le reticenze della dama, alla fine Giuseppe è riuscito a conquistarla, uscendo con lei dalla trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna si sono lasciati?

Rosanna e Giuseppe sono stati tra i grandi protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne e hanno catturato il pubblico con le loro dinamiche nel corso delle ultime settimane del dating show condotto da Maria De Filippi. Una volta terminato il programma, l'ex cavaliere e dama del trono over sono stati visti insieme a Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Tina Cipollari, intenti a godersi le vacanze.

Non solo, in precedenza, Rosanna e Giuseppe non avevano nascosto di voler compiere il grande passo e sposarsi al più presto. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan del dating show. Nel programma, infatti, Rosanna non era stata particolarmente entusiasta di uscire con il cavaliere, avendo diverse rimostranze sul suo comportamento e sulla sua gelosia. Tuttavia, stando alle foto che li ritraevano in vacanza felici e sorridenti, sembrava che tra loor procedesse tutto a meraviglia.

Ma questo idillio sarà ancora tale? Stando a una recente indiscrezione, divulgata da Lorenzo Pugnaloni, pare che tra Giuseppe e Rosanna possa essere già tutto finito. Cosa sarà successo?

Uomini e Donne, indiscrezione su Giuseppe e Rosanna: sono ancora una coppia?

Dopo una prima crisi, poi rientrata, come aveva raccontato Rosanna a Pugnaloni, sembra che tra i due le cose non vadano più per il meglio. In occasione dei litigi di qualche settimana fa, l'ex dama aveva raccontato: "Abbiamo avuto una discussione non tanto per motivi di coppia o personali, ma per interferenze esterne che mi hanno condizionata nei suoi confronti. Dopo 48 ore di discussione belle piene Giuseppe mi ha fatto capire le scelte che aveva fatto nei miei confronti e abbiamo cercato di riprendere il dialogo e ripristinare la comunicazione. Da lì abbiamo ripreso con tranquillità e serenità, prossimamente faremo un viaggetto insieme".

Sempre da Lorenzo Pugnaloni arriva ora la conferma che tra Giuseppe e Rosanna è tutto finito: sui social, infatti, il blogger ha pubblicato un aggiornamento sulla coppia del trono over svelando come procedono - o per meglio dire, non procedono - le cose tra loro. Su Instagram, ecco cosa ha scritto Pugnaloni:

"Fine della storia tra Giuseppe Rosanna. Chissà se questa volta torneranno assieme nel giro di un giorno con tanto di diretta, oppure se è una decisione con cognizione di tempo. La decisione dovrebbe essere stata presa da lei (che sicuramente avrà tutte le buone motivazioni). Se tra due giorni ci rivedremo, allora è una barzelletta che non fa più ridere."

