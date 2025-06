Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna in vacanza con Cosimo Dadorante: il video del loro balletto diventa virale

News VIP

Dopo Uomini e Donne è nato un bellissimo rapporto tra Cosimo Dadorante, corteggiatore di Tina Cipollari, e Giuseppe e Rosanna. Ecco il video che li vede ballare scatenati in spiaggia.

Giuseppe e Rosanna sono stati grandi protagonisti dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne. La coppia sta vivendo una magica storia d’amore, dopo una piccola crisi iniziale ampiamente risolta, e nelle ultime ore si gode il mare insieme a Cosimo Dadorante. Proprio con l’ex corteggiatore di Tina Cipollari, la coppia del trono over si è scatenata in un balletto diventato virale sui social.

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna in vacanza

Quando Rosanna ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Giuseppe ha totalmente perso la testa per lei. Il cavaliere ha chiuso in fretta e furia la sua conoscenza con Sabrina Zago, che l’ha presa davvero malissimo, per concentrarsi sulla dama siciliana e alla fine l’ha conquistata. La coppia del trono over ha lasciato insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi ma ha subito dovuto affrontare una piccola crisi, risolta brillantemente per fortuna. Rosanna e Giuseppe parlano di matrimonio, soprattutto il cavaliere che vorrebbe già convolare a nozze con la dama siciliana il prossimo anno, e nel frattempo si godono l’estate.

È escluso che i due protagonisti di Uomini e Donne siano chiamati come concorrenti di Temptation Island, nonostante Rosanna abbia dimostrato un certo interesse, dato che le riprese sono iniziate e loro si trovano in vacanza insieme, felici più che mai. Nei video pubblicati sui loro profili Instagram ne spunta uno che è diventato virale in pochissimo tempo, dal momento che appare anche Cosimo Dadorante. Ma che ci fa l’ex corteggiatore di Tina Cipollari in spiaggia con Giuseppe e Rosanna?

Uomini e Donne, il balletto di Cosimo e Giuseppe

Nel corso della sua permanenza nello studio di Uomini e Donne, Giuseppe ha fatto molto discutere non solo per il suo percorso, bensì anche per le sue continue sfide di ballo lanciate a Gianni Sperti. Proprio nel corso delle ultime puntate, l’opinionista del dating show di Canale 5 ha ammesso di essere molto grato a Giuseppe per averlo spronato a tornare in sala da ballo, riprendendo il suo grande amore per questa arte. Nel frattempo, Giuseppe non si ferma mai e si scatena anche in spiaggia, a San Cesareo, dove si trova in vacanza con la compagna Rosanna. Con la coppia del trono over c’è anche Cosimo Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari, con il quale sembra essere nata una bella amicizia.

Ed ecco, infatti, che i tre si lanciano in un ballo scatenato a piedi nudi nello stabilimento balneare che li ospita, riprendendo tutto in un video e pubblicandolo sui social. Inutile dire che il video è diventato virale e sotto troviamo i commenti più disparati, tra chi apprezza questo simpatico trio e chi invece non può fare a meno di lanciare frecciatine.

