Uomini e Donne, Roberta Di Padua vittima di un attacco sui social: la sua reazione

Roberta Di Padua, nota ex dama di Uomini e Donne, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, dopo aver ricevuto dei commenti inappropriati da parte di un follower. Ecco cosa è successo!

Roberta Di Padua è stata una delle storiche dame del trono over di Uomini e Donne fino all'edizione 2023/2024 del dating show, quando lei e il cavaliere Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione e vivere la loro storia d'amore al di fuori del contesto televisivo. Da sempre molto presente sui social, l'ex dama ha rivelato di essere stata vittima di un attacco online da parte di un utente, che le avrebbe rivolto dei commenti per nulla gentili.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua vittima di un attacco sui social: la reazione

Con il suo carattere focoso e per nulla disposta a tacere di fronte a un'offesa, Roberta Di Padua è stata più volte criticata da followers e pubblico per il suo modo di fare. Nonostante non sia più un personaggio televisivo, anche per la sua relazione con Alessandro Vicinanza è stata spesso vittima di attacchi, ai quali non ha mai mancato di rispondere. A febbraio 2024, l'ex dama e l'ex cavaliere hanno deciso di abbandonare il programma, dopo mesi di tira e molla, per vivere la loro relazione lontani dalle telecamere.

Da quel momento, è trascorso più di un anno e, nonostante rumors frequenti di crisi e rotture, la coppia appare più solida e innamorata che mai. Questo non scoraggia, però, gli haters dal tentare di infangare la loro storia e di attaccare gratuitamente l'ex dama di Uomini e Donne. Anche in occasione della loro partecipazione sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ha destato scalpore e qualche commento al vetriolo, poiché in molti hanno riconosciuto che la presenza dei due ex protagonisti di Uomini e Donne non era consona al luogo.

Ma, anche di recente, Roberta si è trovata al centro di una polemica, causata da alcuni attacchi ricevuti sui social in occasione del suo compleanno, festeggiato in compagnia del compagno Alessandro e degli affetti più cari.

Uomini e Donne, sfogo dell'ex dama Roberta Di Padua agli attacchi sui social

L'ex dama di Uomini e Donne ha condiviso un video sui social in occasione del suo compleanno, celebrato il 13 luglio. Insieme a lei, anche il figlio Ale e il compagno Alessandro, oltre ad alcuni amici e famiglia. Si è trattata di una cena intima e per pochi cari all'ex protagonista di Uomini e Donne, avvenuta su una terrazza ad Amalfi, dove con la famiglia Roberta Di Padua sta trascorrendo le vacanze.

Diversi utenti le hanno rivolto i loro migliori auguri, celebrando la sua bellezza, la sua forza e riempiendola di complimenti e affetti. Ma un hater ha invece rivolto parole molto forti e crudeli, alle quali l'ex dama non ha potuto non replicare con uno sfogo sui social: "Vedo che il balcone è alto, approfittane" ha scritto l'hater in questione. Per tutta risposta, Roberta ha postato un video nel quale ha ammesso che al di là del semplice poter piacere o meno al pubblico, c'è un limite che questo commento ha superato ed è quello dell'educazione e della decenza:

"Ma io dico, di fronte a un messaggio del genere… questo messaggio si riferisce alla foto che io ho postato sul mio profilo, come ringraziamento per il mio compleanno, dove ero su una terrazza a cena… questo genio mi scrive questo messaggio. Allora, va bene dire “non mi piaci, sei antipatica, sei finta, sei una ***”… Mi sta bene anche questo, ma arrivare a scrivere questo ma io mi chiedo: come cazzuola fate? Cioè ma cosa scatta? Io questo non riesco a capire: cosa scatta? Che c****** vi mangiate? Io non lo so più"

