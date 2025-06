Uomini e Donne, Roberta Di Padua replica a un commento su Alessandro Vicinanza: "Ho aspettato..."

News VIP

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono una delle coppie di Uomini e Donne che, a dispetto di malelingue, continua a restare insieme. Ecco come ha replicato l'ex dama a un commento sul compagno ed ex cavaliere del parterre.

Nessuno avrebbe mai scommesso che, a distanza di oltre un anno dal loro addio a Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continuassero a vivere la loro storia d'amore in armonia e serenità. I due ex protagonisti del trono over del dating show di Canale 5 hanno avuto una travagliata conoscenza, ma sembra proprio che alla fine l'amore abbia trionfato. Ed ecco come l'ex dama ha replicato a un commento sul compagno da parte di un'utente del web.

Uomini e Donne, "Sei fortunata ad avere un uomo così", ecco come Roberta Di Padua ha risposto al commento di un'utente

Roberta Di Padua è stata una delle dame del programma di Maria De Filippi più note degli ultimi anni: battagliera e focosa, si è fatta conoscere per la sua passionalità e le liti con Ida Platano, con cui si è contesa diversi cavalieri, come Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Quest'ultimo, in particolare, aveva dapprima iniziato una conoscenza con Roberta, ma si era poi lanciato in una storia d'amore con Ida Platano, tanto da decidere di abbandonare il programma insieme. Dopo poco meno di un anno, però, i due avevano chiuso la loro frequentazione: l'ex dama era tornata nel dating show come tronista e dopo qualche mese anche Vicinanza aveva ripreso il suo ruolo di cavaliere.

Lì erano iniziati i tentativi di riavvicinamento a Roberta Di Padua, sebbene Alessandro avesse poi tentato di frequentare anche altre dame, spingendo Roberta ad abbandonare il parterre. Quando la dama ha fatto ritorno nel programma, il cavaliere ha provato a riconquistarla, ma questa volta sembrava davvero che Roberta avesse deciso di voltare pagina e rivolgere le sue attenzioni ad altri uomini. Alla fine, tuttavia, l'interesse reciproco era stato più forte i due avevano lasciato insieme la trasmissione.

Da allora, sono stati protagonisti spesso di diversi rumors, come quello sulla presunta gravidanza della dama, scatenato da un gesto insolito compiuto dal cavaliere sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2024: Alessandro aveva consegnato a Roberta delle scarpette rosa da neonata, scatenando il gossip sull'arrivo di un bebè per la coppia. Da allora, i due hanno più volte affermato di essere pronti a mettere su famiglia e a conferma di quanto il cavaliere appaia cambiato è giunto anche il commento di un'utente che ha scritto a Roberta Di Padua sui social.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua replica a una fan sul web

Nonostante su Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza circolino continui rumors di una crisi o una possibile rottura, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono più felici e uniti che mai, tanto che i due hanno smentito di partecipare a Temptation Island. A provarlo, nelle scorse, ore, è stato uno scatto postato dall'ex dama sui social e che ha attirato l'attenzione dei fan. Nella foto, pubblicata nelle stories di Instagram, Roberta ha condiviso una foto di Alessandro con il figlio della dama, Alex, nato da una precedente storia.

La foto è corredata dalla didascalia "grata" ed è stata commentata da una fan dell'ex dama: "Roby, sei fortunata ad avere Alessandro, un uomo che si prende cura di tuo figlio, ne sono pochi". La dama ha replicato a questo commento, rivelando di sentirsi molto felice e di aver aspettato il momento giusto per farsi avanti con Alessandro, ma che è stato anche lui a saper conquistare il figlio con il suo carattere:

"Io ho solo aspettato il momento giusto, poi il merito va ad Alessandro che con la sua dolcezza, pazienza, il suo amore e anche la sua leggerezza ha fatto breccia nel cuore di Alex"

