Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Interviene l'ex dama e svela come stanno le cose

Alcune recenti indiscrezioni rivelerebbero che tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, coppia nata a Uomini e Donne, ci sarebbe una forte crisi. Sarà davvero così? Ecco cosa ha rivelato l'ex dama del trono over.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono diventati noti per la loro presenza nel dating show di Uomini e Donne: protagonisti del trono over per diversi anni della trasmissione, dopo numerose vicissitudini hanno poi deciso di dare una possibilità alla loro storia e viverla al di fuori del programma di Canale 5. La loro relazione li ha portati anche a calcare il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia nel 2024 e di recente hanno entrambi espresso il desiderio di allargare la loro famiglia. Tuttavia, da qualche giorno si è diffusa un'indiscrezione sulla coppia che rivela che i due sarebbero in crisi. A rivelare come stanno davvero le cose è intervenuta l'ex dama del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi?

La frequentazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ha subito diversi contraccolpi nel programma di Uomini e Donne: il cavaliere, infatti, aveva inizialmente provato un certo interesse per Ida Platano, rivale di Di Padua, e con lei aveva lasciato il programma, per poi farvi ritorno un anno dopo. Terminata la storia d'amore con Ida, Alessandro era tornato nel trono over del dating show e dopo diversi tira e molla, lui e Roberta Di Padua avevano deciso di darsi una possibilità concreta e avevano portato la loro storia al di fuori degli studi Elios.

Nel corso di questi due anni, i due ex protagonisti del trono over avevano dimostrato di avere un legame molto solido, nonostante le malelingue e di recente avevano anche ammesso di voler allargare la famiglia e avere un bambino. Come rivelato dall'ex dama al giornalista Lorenzo Pugnaloni, il loro desiderio di allargare la famiglia era molto forte ed entrambi si sentivano pronti ad accogliere il loro primo figlio insieme (Roberta Di Padua è già madre di Alex, nato da una precedente relazione).

Tuttavia, qualcosa sembra essersi incrinato tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne: la loro assenza sui social ha insospettito i fan, che si sono chiesti se non ci fosse aria di crisi tra i due. Solo un anno fa, di questi periodi, Roberta e Alessandro erano stati ospiti sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e, invece, ora, la loro latitanza sui social ha scatenato i dubbi dei fan: che ci sia aria di crisi tra i due ex protagonisti del trono over? Dato che i rumors si sono diffusi con una certa insistenza, sui social, Roberta Di Padua ha deciso di replicare direttamente alle domande dei followers, svelando come stanno le cose tra lei e Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua replica ai rumors sulla crisi con Alessandro Vicinanza

Di recente, si sono diffusi rumors insistenti su una crisi di coppia tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: non è la prima volta che i due ex protagonisti del trono over finiscono nel mirino dei curiosi che si interrogano se la loro storia vada ancora avanti. Dato che negli ultimi tempi entrambi avevano manifestato un certo interesse a diventare genitori di un bambino, la loro assenza dai social ha suscitato qualche perplessità e in molti si sono chiesti se l'ex dama e l'ex cavaliere non avessero deciso di prendersi una pausa di riflessione.

Sui social, Roberta è intervenuta a rassicurare i fan, rivelando di aver vissuto un momento personale molto delicato e che è per questo che non è stata molto presente sui social. Tuttavia, ci ha tenuto a precisare l'ex dama, in questa situazione che ha vissuto non c'entra niente Alessandro, che è molto impegnato con il lavoro e che fa di tutto per starle vicino: "In settimana è venuto da me, ma non abbiamo pensato subito a postare storie perché è la normalità stare a casa insieme". Purtroppo, gli impegni lavorativi di Alessandro, che ha diversi matrimoni da organizzare con il suo negozio di fiori, non gli permetteranno di raggiungere Roberta per qualche giorno.

L'ex dama ha poi aggiunto che c'è un'importante novità per lei e la sua famiglia: ha comprato casa e questo nuovo passo, benché la renda felice, è anche fonte di nuove preoccupazioni.

