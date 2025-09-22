Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Arriva la replica stizzita dell'ex dama

News VIP

Tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza è aria di crisi? L'ex dama ha deciso di dare una risposta definitiva ai continui rumors!

I followers hanno messo a dura prova la pazienza di Roberta Di Padua. L'ex dama di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di replicare una volta per tutte alle numerose domande su una presunta crisi con Alessandro Vicinanza, ex cavaliere conosciuto negli studi del dating show di Canale 5. Nelle ultime settimane sulla coppia del trono over si sono diffusi diversi rumors di una crisi e dopo l'ennesimo messaggio con domanda inopportuna, Roberta Di Padua ha deciso di replicare stizzita e mettere a tacere gli haters.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua replica ai rumors sulla crisi con Alessandro Vicinanza

La relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele da diverso tempo: i due hanno lasciato gli studi Elios a inizio 2024, dopo una burrascosa frequentazione, diversi tiri e molla e addii al dating show. Tuttavia, da quando sono diventati a tutti gli effetti una coppia, hanno mostrato grande stabilità e coesione, smentendo di continuo le malelingue. In molti credevano che la storia d'amore tra l'ex dama e il cavaliere non avrebbe avuto vita lunga. Invece, i due hanno saputo provare il contrario e hanno più volte rimarcato di essere felici e innamorati.

Tuttavia, nelle ultime settimane, Roberta e Alessandro non si sono mostrati molto spesso sui social insieme e questo ha riacceso l'interesse da parte degli haters su una presunta crisi e rottura tra i due. Già in un'altra occasione Roberta aveva voluto smentire, dichiarando che a tenerli distanti era il lavoro da fiorista di Vicinanza. Impegnato con le sue clienti, tutte sposine del periodo estivo, l'ex cavaliere era costretto a trascorrere molto tempo lontano dalla compagna. A sua volta, Roberta aveva ammesso di star vivendo un periodo complesso, dovuto all'acquisto della sua prima casa: un grande traguardo, ma anche una forte responsabilità verso la sua famiglia.

Nonostante le numerose spiegazioni e un gesto social di pochi giorni fa che ha smentito le voci di una crisi, poche ore fa Roberta Di Padua è stata ancora attaccata dagli haters sulla presunta rottura con Vicinanza. Non si è fatta attendere la sua replica stizzita.

Uomini e Donne, la replica infastidita di Roberta: "Io e Alessandro in crisi? Mi fate incavolare perché..."

Con un video messaggio sui social, Roberta Di Padua ha deciso di commentare le nuove voci di una crisi tra lei e Alessandro Vicinanza. L'ex dama non è nuova agli attacchi degli haters, ma questa volta non c'è stata alcuna replica ironica, quanto un commento piuttosto duro e stizzito. Nel video, Roberta ha raccontato che "è l'ennesima volta" che si trova a rispondere e che ha i direct di Instagram intasati da messaggi e richieste di spiegazioni sulla presunta rottura con Alessandro: "Cosa vi devo dire, oltre a dirvi che va tutto bene non so che dirvi. Se non vedete le persone appicciate tutti i giorni per voi c’è qualcosa che non va".

Ancora una volta, l'ex dama ha ricordato che tra settembre e ottobre, il lavoro del compagno diventa più impegnativo e Alessandro è impegnato anche nei weekend per accontentare le sue clienti. In aggiunta, Roberta ha poi sottolineato il comportamento incoerente degli haters che quando poi vedono insieme lei e Alessandro, magari mentre sono in un momento di relax, arrivano poi a insultarli dicendo loro di "andare a lavorare, perché non facciamo mai niente". Recuperando la sua consueta ironia, Roberta ha poi invogliato i followers a dare un'occhiata al profilo di lavoro di Alessandro, così da rendersi conto del carico di lavoro che ha in questo periodo:

"Approfittate di questo e andate a vedere sulla sua pagina tutti i lavori meravigliosi che realizza così vi rendete conto che quando non è sulla sua persona è perché sta lavorando e quindi lo potete seguire dall’altro lato e per il prossimo anno iniziate già a prepararvi le domande, le curiosità perché lui è molto bravo su questo"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne