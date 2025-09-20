TGCom24
Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: si parla di crisi, il gesto social toglie ogni dubbio

Irene Sangermano

Cosa succede tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? La coppia di Uomini e Donne toglie ogni dubbio su una possibile crisi in corso.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: si parla di crisi, il gesto social toglie ogni dubbio

Nelle ultime settimane si parla di una forte crisi di coppia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I fan di Uomini e Donne, tuttavia, possono tirare una sospiro di sollievo perché arriva un inequivocabile gesto social.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro si stanno lasciando?

La love story tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ha appassionato i telespettatori di Uomini e Donne per il modo decisamente travagliato e particolare nel quale è nata. La dama di Cassino ha immediatamente provato un forte trasporto per il cavaliere salernitano il quale, invece, inizialmente ha preferito concentrarsi sulla conoscenza di Ida Platano al punto da uscire con lei dal programma come coppia ufficiale. La relazione non ha funzionato e Alessandro è tornato nello studio del dating show di Maria De Filippi, dove Roberta si è fatta di nuovo avanti.

Questa volta, senza ostacoli e dubbi, la relazione è finalmente sbocciata e così la coppia ha lasciato insieme il trono over, e da allora è più unita che mai. Non è un mistero che i due stiano pensando anche di allargare la famiglia - ricordate il regalo particolare che Alessandro ha fatto a Roberta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia? - ma al momento sono felici così, come famiglia allargata con il figlio della dama.

Certo la distanza pesa così come la grande gelosia di entrambi, della quale non hanno fatto mai mistero neppure durante la loro ultima ospitata a Uomini e Donne. Così, non vedendoli più insieme come prima, nelle ultime settimane i fan hanno iniziato a temere che tra Roberta e Alessandro ci fosse una grande crisi. Ma sarà così?

Uomini e Donne, il gesto social di Alessandro per Roberta

Quando sul web si è parlato di una forte crisi di coppia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha preso la parola e ha rassicurato tutti. È vero che in questo momento lei sta vivendo un periodo molto negativo ma è una questione personale, assolutamente non legata alla relazione con Alessandro, il quale se è assente è esclusivamente per motivazioni lavorative.

Il dubbio, tuttavia, è rimasto almeno fino a qualche giorno fa quando Roberto ha pubblicato alcune foto con look strepitosi ed è arrivato immediatamente il gesto social del suo compagno. Alessandro, infatti, ha fatto sapere di amarla sempre di più e lei ha replicato, ammettendo di sentire forte la sua mancanza. Insomma, queste sono evidentemente risposte di due persone innamorate e felici insieme, che semplicemente per questi lavorative e di vita in questo momento non possono stare insieme quanto vorrebbero.

