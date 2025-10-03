Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: "Abbiamo superato una crisi, ma..."

News VIP

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, hanno rivelato al magazine ufficiale del dating show di aver vissuto un momento di "crisi": ecco il loro racconto.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono raccontati al magazine ufficiale di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi in cui si sono conosciuti e innamorati. Nonostante continue voci di una crisi tra loro, l'ex cavaliere e dama del trono over hanno confermato di aver vissuto un momento negativo, ma non per la loro relazione...

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua raccontano del loro "periodo no"

La relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza è stata una delle più seguite dal pubblico di Uomini e Donne: i due protagonisti del trono over, infatti, hanno vissuto una frequentazione non esente da alti e bassi e che rischiava di concludersi in un nulla di fatto. Invece, entrambi hanno deciso di darsi una possibilità a quasi due anni di distanza dall'addio al dating show hanno dimostrato di essere una coppia affiatata e unita. I due si sono raccontati al magazine ufficiale del programma di Canale 5 e hanno smentito le voci di una crisi sentimentale tra loro: "Procede bene tra noi" ha raccontato Roberta "ogni tanto c'è qualche incomprensione, come in tutte le coppie. Come tutti i fidanzati, capita anche a noi di discutere, per fortuna c'è quel filo che ci unisce che ci tira l'una verso l'altro". Durante l'estate su di loro si erano diffusi rumors insistenti di una possibile rottura, alimentati da assenze sui rispettivi social e messaggi criptici.

Ma anche in questo caso, Alessandro ha negato che fossero in procinto di lasciarsi, incolpando i giornalisti di creare fake news ad arte: "Purtroppo i giornali online, quando per un tot di tempo non ci vedono insieme sui social, urlano subito alla crisi, quando in realtà il motivo per cui non pubblichiamo niente può dipendere da tanti fattori. Magari vivendo in due città diverse non ci vediamo, oppure, c'è stata una piccola discussione e non abbiamo voglia di pubblicare". Roberta ha dato ragione al compagno, che ha aggiunto che la loro relazione non ha vissuto alcuna crisi, ma solo un "periodo no", dovuto ad alcune incomprensioni:

"Solo un breve peridoo no per via di alcune incomprensioni che, come dice Roberta, sono normali e non sono mai sfociate in qualcosa che mettesse in discussione la nostra relazione"

Roberta ha poi aggiunto di trovare fastidiosa l'attenzione mediatica che ricevono spesso, così come il doversi giustificare ogni volta per ogni assenza o messaggio postato sui social: "Credo che sia normale avere dei problemi. Dietro al piccolo schermo dei cellulari viviamo una vita normale, piena di impegni". Come ogni coppia, ha proseguito l'ex dama, vivono anche loro alti e bassi, ma questo non vuol dire che siano sempre in procinto di lasciarsi.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro: la crisi e la nuova casa insieme

Roberta Di Padua ha anche affrontato il "periodo no" che ha dichiarato di star vivendo: sui social, l'ex dama ha ammesso di aver vissuto un'estate bellissima, al fianco di Alessandro, nonostante i numerosi impegni di lavoro di lui, ma che sul finire dei mesi estivi le è stata rubata l'auto e per lei è stato un vero shock.

In questo periodo, l'ex dama ha anche acquistato la sua prima casa e tra questo nuovo impegno e lo studio per il concorso a cui ha deciso di partecipare ha vissuto un momento di grande stress: "La macchina per me è fondamentale per la mia indipendenza. Inoltre, c'erano tanti effetti personali a cui tenevo moltissimo". Il furto l'ha spinta a correre a Latina e l'ha tenuta impegnata molto a lungo, tanto da suscitare la preoccupazione di Alessandro, che ha ammesso di "sentirsi perso senza di lei".

Parlando della nuova casa, i due hanno svelato di aver deciso di andare a convivere: l'immobile acquistato da Roberta Di Padua, infatti, è molto più grande di quello in cui ha vissuto fino a oggi ed è pensato per tre. "Quando ho fatto il rogito ho mandato subito la foto delle chiavi ad Alessandro e gli ho scritto che questa sarà casa nostra. [...] Alessandro si sta occupando più che altro della distribuzione degli spazi, ma ci sono delle cose che voglio scegliere in base alle mie esigenze". Anche Alessandro ha ammesso di essere felice di questo nuovo progetto insieme, perché è "un passo che oltre a rendermi felice, mi ha reso anche molto fiero di Roberta. Lei sta gestendo tutto in prima persona, dal rogito ai lavori". Insomma, la coppia potrebbe presto andare a convivere in modo da poter trascorrere più tempo possibile insieme.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne