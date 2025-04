Uomini e Donne, ricordate l'ex tronista Massimiliano Mollicone? Ecco come è oggi

News VIP

Massimiliano Mollicone, ex tronista di Uomini e Donne, appare trasformato negli ultimi scatti pubblicati su Instagram.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Massimiliano Mollicone, ex tronista che nel 2021 ha lasciato il programma con Vanessa Spoto. Oggi, tuttavia, il giovane di Nettuno appare completamente trasformato, ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e il suo percorso

Maria De Filippi è sempre a caccia di nuovi volti per Uomini e Donne e spesso e volentieri introduce nello studio del dating show di Canale 5 perfetti sconosciuti, sperando che il pubblico apprezzi la freschezza e la novità dei loro percorsi. È questo il caso di Massimiliano Mollicone, giovane modello di Nettuno in provincia di Roma, che nel 2021 è stato promosso a tronista. Massimiliano ha incentrato il suo percorso nella conoscenza di Vanessa Spoto e Eugenia Rigotti, e alla fine ha scelto di uscire a Uomini e Donne con la giovane toscana.

La relazione, tuttavia, è naufragata pochi mesi dopo la fine del programma a causa di differenze caratteriali, e Massimiliano ha provato a riallacciare i rapporti con Eugenia senza successo. Mentre lei fa coming out con la sua fidanzata, lasciando tutti senza parole ma molto felici per lei, Vanessa si è recentemente sposata. E Massimiliano? L’ex tronista ha ripreso la sua vita, tenendosi lontano dai riflettori, con la carriera di modello e gli studi. Mollicone è fidanzato con una ragazza che fa la tatuatrice e l’artista e i due sembrano davvero molto innamorati, ma è la grande trasformazione fisica del giovane ad aver lasciato tutti senza parole.

Uomini e Donne, come è cambiato Massimiliano Mollicone

Dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone è tornato alla sua vita e i fan del dating show di Maria De Filippi hanno apprezzato molto il giovane di Nettuno, che dimostrato di non essere interessato ai riflettori ma di aver davvero provato a cercare la sua anima gemella in studio. Ad oggi, tuttavia, Massimiliano appare totalmente cambiato rispetto al 2021 quando sedeva sul trono più famoso della televisione italiana. In questi anni, infatti, Mollicone si è dedicato moltissimo al suo corpo facendo tanta palestra e ora ha un fisico muscoloso e imponente, ben diverso da quello asciutto di quando era tronista.

Anche il suo volto è maturato essendo cresciuto, più squadrato e impostato, davvero molto sensuale. Nulla da ricondurre alla chirurgia secondo noi, dato che si tratta semplicemente di una fisiologica maturazione. Il romano è fidanzato felicemente, vive lontano dai riflettori e infatti il suo profilo Instagram è davvero molto semplice, nulla di strategico e funzionale alle sponsorizzazioni come invece hanno fatto molti suoi colleghi.

