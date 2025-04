Uomini e Donne, nota ex corteggiatrice fa coming out su Instagram (VIDEO)

News VIP

Una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto coming out su Instagram presentando la sua fidanzata con un dolcissimo video.

Nelle ultime ore una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un video molto particolare, grazie al quale ha fatto coming out presentendo la sua amata fidanzata. Ecco tutti i dettagli e il video.

Uomini e Donne, Eugenia Rigotti fa coming out

Nel 2021, Massimiliano Mollicone è stato promosso a tronista di Uomini e Donne e il percorso del giovane di Nettuno si è concentrato in particolare sulle corteggiatrice Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. Dopo un lungo percorso, Mollicone ha scelto la giovane di Prato ma la loro relazione non è decollata, e hanno annunciato la rottura pochi mesi dopo aver lasciato lo studio del dating show di Canale 5 insieme. Mentre Vanessa si è sposata con un altro uomo, Eugenia è entrata a far parte della redazione del programma di Maria De Filippi, e dunque ha scelto di sottrarsi alla luce delle telecamere per lavorare dietro le quinte.

Non è la prima volta che Maria prende con sé i ragazzi e le ragazze più validi che osserva in studio, e dunque nulla di strano. Poche ore fa, tuttavia, Eugenia è tornata al centro dell’attenzione quando sulla sua pagina Instagram, seguita da oltre 46mila followers, ha deciso di condividere un video molto particolare grazie al quale ha fatto coming out, presentando al mondo la sua fidanzata della quale è davvero molto innamorata. Ecco i dettagli sul video e sulla love story.

Uomini e Donne, la nuova fidanzata di Eugenia Rigotti

Poche ore fa, sul suo profilo di Instagram, Eugenia Rigotti ha fatto coming out con un dolcissimo video insieme alla nuova fidanzata Eleonora Bellagamba, della quale è innamoratissima. Nel video si vedono le due in spiaggia vestite di bianco e, in effetti, proprio in questi giorni la coppia si sta godendo una vacanza splendida a Dubai dove lavora la fidanzata di Eugenia, come dimostrano anche le foto pubblicate da Eleonora sul suo profilo social, una foto allo specchio dove entrambe sono vestite tutte di bianco. Insomma, è nato un nuovo amore e le due sembrano davvero tanto affiatate, almeno leggendo i commenti che parlano di amore e sentimento.

Bellissima risposta del mondo social che si è congratulato con Eugenia la quale ha scritto “ora tutto ha un senso”. Appaiono, infatti, i commenti dell’ex corteggiatrice Beatriz D’Orsi, recentemente protagonista nello studio di Uomini e Donne. E proprio nello studio del dating show di Canale 5, Tina Cipollari si è scatenata contro Gemma Galgani, lanciando pesanti accuse per poi provare a soffiarle il cavaliere Luciano dopo aver scoperto che l’uomo è piuttosto benestante.

