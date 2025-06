Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna su Instagram e conferma di essere fidanzato: per lui niente trono over

News VIP

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? Il gossip impazza e l'ex protagonista del trono over interviene sui social, per confermare di essere felicemente fidanzato.

Nelle ultime settimane si è parlato del possibile ritorno di Riccardo Guarnieri nel trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese è uno dei protagonisti più noti e chiacchierati del dating show di Maria De Filippi, ma il suo ritorno è impossibile dato che sui social si mostra con la fidanzata.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna a settembre?

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è appena conclusa ma i fan del programma di Maria De Filippi sanno che la presentatrice non riposa mai, ed è sempre pronta a pensare a nuovi scenari interessanti da proporre ai suoi fan. Così, nelle ultime settimane, si è diffuso un gossip inaspettato sul possibile ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over del dating show di Canale 5. Riccardo è stato un grande protagonista del programma con la sua tormentata storia d’amore con Ida Platano, che si è protratta per tanti anni nonostante le continue rotture, e che si è poi conclusa tra un mare di polemiche e accuse reciproche. Riccardo ci ha riprovato con Roberta Di Padua e poi con Gloria Nicoletti, ma non era ancora pronto e così ha lasciato per sempre lo studio.

Nel corso degli ultimi anni si sono un po’ perse le tracce del cavaliere pugliese, dato che Guarnieri non è esattamente un grande fan dei social. Così, mentre la sua ex è diventata tronista e ha provato ancora a cercare l’amore a Uomini e Donne, lui ha preferito tenersi lontano dai riflettori. Tuttavia, il pubblico non l’ha mai dimenticato e ha sempre sognato di rivederlo ancora una volta in studio, tanto che si è pensato che Maria stesse pensando proprio a questo colpo di scena per la nuova stagione in onda a settembre 2025. Dopo tutti questi gossip, tuttavia, Riccardo ha deciso di prendere direttamente parola sui social attraverso una foto che la dice lunga.

Uomini e Donne, Riccardo fidanzato: niente trono over

Riccardo Guarnieri non torna a Uomini e Donne e ormai, salvo imprevisti dell’ultimo momento, sembra essere ufficiale. Il cavaliere pugliese, infatti, non sarà protagonista della nuova stagione sedendo nel parterre del trono over e non sarà neppure nominato tronista, come mormorato dal gossip nelle ultime settimane, dal momento che è felicemente fidanzato. Nel corso degli anni si è parlato di una donna al fianco di Guarnieri, ma lui ha deciso di tenere tutto lontano dalle telecamere e dai social, che non ama particolarmente e questo si evince già dal suo profilo Instagram che è poco aggiornato e curato rispetto a quello dei suoi colleghi televisivi.

Nelle ultime ore, tuttavia, Riccardo ha fatto uno strappo alla regola e ha pubblicato nelle sue Ig Stories una foto durante una cena a base di pizza, nella quale tiene per mano la sua fidanzata. Insomma, Guarnieri in questo modo ha voluto chiarire di essere felicemente impegnato e che Uomini e Donne è per lui solo un ricordo.

