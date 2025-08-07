Uomini e Donne, riavvicinamento in corso tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto? Spunta un'indiscrezione

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, potrebbe esserci un riavvicinamento in corso.

La storia d'amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è arrivata al capolinea qualche settimana fa: con un annuncio social, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato che lei e l'ex tronista trevigiano hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. A distanza di qualche settimana, tuttavia, si è diffusa una nuova indiscrezione che svela di un riavvicinamento in corso tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, riavvicinamento in corso tra Raffaella e Brando?

Con un messaggio sui social, Raffaella Scuotto ha confermato la fine della storia d'amore con Brando Ephrikian, tronista dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne. Dopo un lungo percorso, Brando aveva scelto proprio la verace corteggiatrice napoletana e i due erano usciti insieme dal programma di Maria De Filippi. La loro relazione si era brevemente interrotta nell'autunno del 2024, a causa di incomprensioni e intromissioni di terze persone, ma a Capodanno 2025 Brando e Raffaella si erano mostrati ancora insieme e avevano confermato il ritorno di fiamma.

Purtroppo, nonostante le buone intenzioni e il desiderio di costruire qualcosa di stabile, a giugno la coppia aveva annunciato la fine della loro storia. Raffaella aveva poi confermato che, nonostante i due avessero deciso di lasciarsi, avevano mantenuto i contatti e continuavano a essere presenti l'uno nella vita dell'altro. A distanza di qualche settimana dalla conferma della fine del loro rapporto, tuttavia, si sono diffuse nuove voci su un possibile riavvicinamento in corso tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, spunta un'indiscrezione su un ritorno di fiamma tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram, un utente le avrebbe rivelato che ci sarebbe un riavvicinamento in corso tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Questo ritorno di fiamma sarebbe testimoniato da un like che l'ex corteggiatrice avrebbe lasciato sotto un post dell'ex tronista trevigiano. Brando, infatti, sta lavorando come dj in tutta Italia e sui social ha condiviso uno scatto che lo ritrae mentre lavora.

Proprio a questa foto Raffaella avrebbe messo like, scatenando così i rumors su un ritorno di fiamma tra i due, come ha riportato anche Marzano: "Ci potrebbe essere un ritorno". Sebbene al momento nessuno dei due abbia rilasciato qualche dichiarazione in proposito, l'ex corteggiatrice qualche settimana fa aveva pubblicato un lungo messaggio nel quale ha risposto alle tante supposizioni sul rapporto che la legava a Brando: "Se credete di saperne solamente basandovi sulle vostre percezioni, siete da denuncia. Non potete permettervi di parlare per conto degli altri come se fosse la realtà delle cose. Ho sempre pagato, ho sempre compreso e ho sempre fatto il possibile per andare avanti la mia relazione, forse anche troppo. Sono venuta a conoscenza di cose che mi hanno fatto ribrezzo, di persone che mi hanno ingiustamente infangato per proteggere altri, mentendo".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne