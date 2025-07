Uomini e Donne, Raffaella Scuotto replica alle critiche per la rottura con Brando Ephrikian: "Leggo di tutto su di me"

News VIP

L'ex corteggiatrice Raffaella Scuotto ha deciso di intervenire sui social per rispondere alle critiche che sono piovute su di lei e Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, dopo la fine della loro storia.

Prosegue il mistero della rottura tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, ex protagonisti dell'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne: l'ex tronista trevigiano e la sua scelta hanno annunciato, infatti, di aver messo un punto alla loro relazione. Tuttavia, alcune critiche ricevute da Raffaella nei giorni scorsi l'hanno spinta a intervenire con un lungo sfogo sui social.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian: è giallo sulla fine della loro storia

Quando a maggio 2023 Brando Ephrikian scelse Raffaella Scuotto, definendola la sua "scelta di cuore", nessuno si aspettava l'epilogo che avrebbe avuto la loro storia. Dal dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, infatti, i due ragazzi erano usciti innamorati e sicuri che avrebbero affrontato insieme qualsiasi ostacolo. Purtroppo, a distanza di oltre un anno da quel momento, la coppia ha scelto di proseguire ognuna per la propria strada. Una rottura che arriva a distanza di qualche mese dalla prima crisi che li aveva divisi poco dopo la fine dell'estata 2024.

I due ragazzi, infatti, dopo aver trascorso vacanze e viaggi insieme si erano improvvisamente lasciati: ad annunciarlo, all'insaputa di Brando, era stata Raffaella Scuotto, con un criptico messaggio sui social. Era ottobre 2024 e da allora la coppia ha cercato di ricucire il proprio legame, mostrandosi insieme per la prima volta a Capodanno, confermando così di aver ritrovato la serenità. A Verissimo, Raffaella Scuotto aveva rivelato che dietro la rottura con Brando c'era anche l'intromissione di terze persone, che non avevano esitato a diffondere malignità sul conto dell'ex tronista.

Nonostante i due siano apparsi molto innamorati, qualche settimana fa, Raffaella Scuotto ha annunciato nuovamente la rottura con Brando Ephrikian. L'ex corteggiatrice ha parlato di "ferite del cuore" e di una fiducia tradita, mentre Brando ha mantenuto il silenzio fino a qualche giorno fa, quando ha comunicato sui social che aveva intenzione di prendersi una pausa dal mondo del web e ritrovare sé stesso.

Uomini e Donne, Raffaella replica alle critiche sul suo conto: "Ho letto di tutto su di me"

Nonostante la speranza dei Brandella, i fan della coppia, di vederli tornare insieme, al momento, è chiaro che Raffaella e Brando preferiscano non rivangare i rispettivi sentimenti. L'ex corteggiatrice ha rivelato di continuare a essere in contatto con lui, mentre Brando ha dedicato una frase misteriosa proprio alla ragazza, mentre era in vacanza con gli amici. Piccoli segnali che farebbero ben sperare, se non fosse che entrambi sono presi di mira sui social a causa della rottura e, ora, Raffaella si è detta stanca dei continui attacchi, decidendo perciò di intervenire.

Sul web, infatti, molti utenti hanno iniziato a elaborare congetture sulle reali motivazioni della crisi e rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne e Raffaella si è trovata a leggere di tutto. Esasperata, l'ex corteggiatrice è intervenuta con un lungo sfogo su Instagram:

"Sono settimane che leggo cose di persone che pensano di poter parlare per mio conto. “Si faceva pagare tutto”, l’ha lasciato tramite social”, NE SO PIÙ DI TE“. Se credete di saperne solamente basandovi sulle vostre percezioni, siete da denuncia. Non potete permettervi di parlare per conto degli altri come se fosse la realtà delle cose. Ho sempre pagato, ho sempre compreso e ho sempre fatto il possibile per andare avanti la mia relazione, forse anche troppo. Sono venuta a conoscenza di cose che mi hanno fatto ribrezzo, di persone che mi hanno ingiustamente infangato per proteggere altri, mentendo. Dovete ringraziare sempre la mia bontà, perché se parlassi io perdereste totalmente la dignità"

