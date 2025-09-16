Uomini e Donne, Raffaella Scuotto torna a parlare di Brando Ephikrian

News VIP

Raffaella Scuotto risponde ad una domanda su Instagram, tornando a parlare della rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne, Brando Ephikrian.

La fine della love story tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian ha fatto molto discutere i fan di Uomini e Donne. Dopo le segnalazioni sull’ex tronista, la bella partenopea è tornata a parlare della rottura spiegando le sue motivazioni.

Uomini e Donne, Raffaella torna a parlare di Brando

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, con una scelta emozionante, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontana dalle telecamere. Dopo qualche mese, tuttavia, è arrivata la prima rottura anche se non sono mai state svelate le vere cause, per volere della giovane corteggiatrice che, pur lavorando sui social come content creator, ha sempre ammesso di tenerci molto alla propria privacy. Brando, tuttavia, ha fatto di tutto per riconquistarla e dimostrarle il suo amore, e così la coppia ha annunciato il ritorno di fiamma. Ancora una volta, dopo qualche mese, Brando e Raffaella si sono lasciati definitivamente.

E ancora una volta nessuna spiegazione soddisfacente per i fan, che sono rimasti con tanti dubbi. Negli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni sul nuovo amore di Brando, mentre Raffaella ha voluto spiegare ancora una volta la sua decisione quando una fan le ha fatto una domanda diretta su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Raffaella spiega perché ha lasciato Brando

Sebbene non si sanno le reali motivazioni del loro addio, è chiaro che Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono molto amati. La coppia di Uomini e Donne è molto amata dal pubblico del dating show di Canale 5, e così alcune fan sono ancora molto curiose di capire cosa è successo tra loro e perché sono arrivati alla decisione di rompere definitivamente. Raffaella ha voluto spiegare:

“Non ho mai condiviso i nostri momenti no, per questo ho sempre capito la confusione di chi ci quarda al di fuori, che ha sempre e solo visto la decisione finale. Ma prima della decisione finale accadono tante e tante cose, e io non ho mai sentito il bisogno di spiegare i reali motivi che ci hanno portato a questo. Li conosciamo io, lui e le nostre famiglie e va bene così. Spesso, anche se ci impegniamo, le cose non vanno come devono anzi ti spengono a man mano, consumano, e io contro il parere di molte persone sono fiera di me per aver messo al primo posto la mia felicità”.

Insomma, è chiaro che la giovane ex corteggiatrice è stata ferita e che la sua intenzione è quella di tenere privata la questione il più possibile. Non è detto, tuttavia, che in futuro non si esprima più chiaramente, e molti lo sperano perché la sete di gossip è inesauribile. Nel frattempo lei sta vivendo il suo sogno, trasferendosi tutta da sola a Milano per lavoro.

