TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Raffaella Scuotto torna a parlare di Brando Ephikrian
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto torna a parlare di Brando Ephikrian

Irene Sangermano

Raffaella Scuotto risponde ad una domanda su Instagram, tornando a parlare della rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne, Brando Ephikrian.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto torna a parlare di Brando Ephikrian

La fine della love story tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian ha fatto molto discutere i fan di Uomini e Donne. Dopo le segnalazioni sull’ex tronista, la bella partenopea è tornata a parlare della rottura spiegando le sue motivazioni.

Uomini e Donne, Raffaella torna a parlare di Brando

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, con una scelta emozionante, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontana dalle telecamere. Dopo qualche mese, tuttavia, è arrivata la prima rottura anche se non sono mai state svelate le vere cause, per volere della giovane corteggiatrice che, pur lavorando sui social come content creator, ha sempre ammesso di tenerci molto alla propria privacy. Brando, tuttavia, ha fatto di tutto per riconquistarla e dimostrarle il suo amore, e così la coppia ha annunciato il ritorno di fiamma. Ancora una volta, dopo qualche mese, Brando e Raffaella si sono lasciati definitivamente.

E ancora una volta nessuna spiegazione soddisfacente per i fan, che sono rimasti con tanti dubbi. Negli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni sul nuovo amore di Brando, mentre Raffaella ha voluto spiegare ancora una volta la sua decisione quando una fan le ha fatto una domanda diretta su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Raffaella spiega perché ha lasciato Brando

Sebbene non si sanno le reali motivazioni del loro addio, è chiaro che Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono molto amati. La coppia di Uomini e Donne è molto amata dal pubblico del dating show di Canale 5, e così alcune fan sono ancora molto curiose di capire cosa è successo tra loro e perché sono arrivati alla decisione di rompere definitivamente. Raffaella ha voluto spiegare:

“Non ho mai condiviso i nostri momenti no, per questo ho sempre capito la confusione di chi ci quarda al di fuori, che ha sempre e solo visto la decisione finale. Ma prima della decisione finale accadono tante e tante cose, e io non ho mai sentito il bisogno di spiegare i reali motivi che ci hanno portato a questo. Li conosciamo io, lui e le nostre famiglie e va bene così. Spesso, anche se ci impegniamo, le cose non vanno come devono anzi ti spengono a man mano, consumano, e io contro il parere di molte persone sono fiera di me per aver messo al primo posto la mia felicità”.

Insomma, è chiaro che la giovane ex corteggiatrice è stata ferita e che la sua intenzione è quella di tenere privata la questione il più possibile. Non è detto, tuttavia, che in futuro non si esprima più chiaramente, e molti lo sperano perché la sete di gossip è inesauribile. Nel frattempo lei sta vivendo il suo sogno, trasferendosi tutta da sola a Milano per lavoro.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2025
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina confermano la rottura: problemi di gelosia
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina confermano la rottura: problemi di gelosia
Temptation Island e poi...e poi, Sarah e Ary smascherano Valerio: accuse e rivelazioni inaspettate (VIDEO)
news VIP Temptation Island e poi...e poi, Sarah e Ary smascherano Valerio: accuse e rivelazioni inaspettate (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 settembre 2025: Steffy storce il naso, Thomas non deve sposare Hope!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 settembre 2025: Steffy storce il naso, Thomas non deve sposare Hope!
Temptation Island e poi... E poi, l'opinione sulla prima Puntata: Valerio scioccante (3), la rivalsa di Rosario (7)
news VIP Temptation Island e poi... E poi, l'opinione sulla prima Puntata: Valerio scioccante (3), la rivalsa di Rosario (7)
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Un anno fa entravo nella Casa, fiero di me non cambierei nulla"
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Un anno fa entravo nella Casa, fiero di me non cambierei nulla"
Beautiful: La Soap fa la storia con le nuove trame e un nuovo personaggio ma per Brooke potrebbe essere un trauma!
anticipazioni TV Beautiful: La Soap fa la storia con le nuove trame e un nuovo personaggio ma per Brooke potrebbe essere un trauma!
Temptation Island, ufficiale: Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne (VIDEO)
news VIP Temptation Island, ufficiale: Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV