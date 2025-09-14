Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha voltato pagina dopo Raffaella Scuotto? Parla l'ex tronista

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Brando Ephrikian avrebbe voltato pagina dopo la fine della storia con la corteggiatrice Raffaella Scuotto? Il diretto interessato è intervenuto per svelare come stanno le cose

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono stati una delle coppie più amate nate negli studi di Uomini e Donne: l'ex tronista trevigiano aveva scelto la corteggiatrice partenopea dopo un lungo percorso e il pubblico del dating show di Canale5 sperava di vederli continuare a vivere la loro storia in serenità. Purtroppo, dopo un anno appena dalla fine del percorso nel trono classico, Raffaella aveva annunciato la fine della storia con Brando. Quest'ultimo, inoltre, avrebbe già voltato pagina, dato che è stato paparazzato con una presunta nuova fiamma. Almeno, stando agli ultimi rumors: a commentarli è intervenuto lo stesso Brando, in un video su Instagram con cui ha rivelato come stanno davvero le cose.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian avvistato con una nuova fiamma?

Dopo la fine del percorso di Uomini e Donne, per Brando e Raffaella era iniziata una nuova fase della loro storia e, nonostante entrambi avessero dato il 100% nel loro rapporto, cercando di azzerare la distanza fisica e provando a vedersi ogni volta che potevano, la loro relazione aveva subito una prima battuta d'arresto. I due si erano dati una seconda possibilità e a Capodanno 2025 si erano mostrrati nuovamente insieme. Purtroppo, anche questo ritorno di fiamma non aveva avuto vita lunga e a giugno Raffaella Scuotta aveva confermato la fine della relazione tra lei e Brando Ephrikian. Nessuno dei due aveva rivelato cosa era accaduto davvero, né c'erano stati scambi di frecciatine sui social. Al contrario, la loro chiusura era stata segnata dalla comprensione reciproca e Raffaella era anche intervenuta per difendere Brando dagli haters e dalle accuse di tradimento che gli avevano rivolto.

A distanza di mesi, però, sembra che l'ex tronista trevigiano abbia voltato pagina e stia provando a dimenticare Raffaella. Come riporta Deianira Marzano, infatti, Brando è stato paparazzato con un'altra ragazza, identificata come "la nuova fidanzata" dell'ex tronista. Il rumor è stato accompagnato anche da uno scatto, dove si nota Brando insieme a una ragazza bionda, con la quale però non sembrano esserci gesti che lascino pensare che tra loro ci sia qualcosa in più di una semplice conoscenza.

Uomini e Donne, Brando interviene sui social e svela come stanno le cose

E a confermare che con la misteriosa ragazza bionda non ci sarebbe alcuna frequentazione, smentendo così del tutto i rumors, è stato lo stesso Brando. Su Instagram, infatti, l'ex tronista ha deciso di affrontare gli haters e i gossippari della rete, con cui non ha mai avuto un rapporto molto idilliaco, per smentire la loro versione su una sua nuova relazione dopo la rottura con Raffaella Scuotto.

Su Instagram, nelle storie, Brando ha registrato un messaggio per i suoi followers, invitandoli a non fidarsi di chi "cerca di attribuirmi a ogni costo una nuova frequentazione":

"Oggi un ringraziamento speciale va a tutti i cupido non richiesti, che cercano di attribuirmi relazioni e nuove presunte fidanzate, che non cerco o non voglio. E lo fanno con foto tagliate male o risalenti a mesi e mesi fa"

Infine, Brando ha invitato i fan a non fidarsi di tutto ciò che leggono sui social, perché spesso si tratta di informazioni parziali o manipolate a scopo di danneggiare gli altri.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne