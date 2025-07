Uomini e Donne, Raffaella Scuotto svela se è ancora in contatto con Brando Ephrikian dopo la loro rottura

News VIP

A distanza di qualche giorno dalla fine della loro storia d'amore, Raffaella Scuotto ha rivelato se lei e Brando Ephrikian continuano a restare in contatto.

La rottura tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian continua a lasciare strascichi: i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di interrompere la loro relazione, ma forse non i loro contatti. Ecco cosa ha rivelato l'ex corteggiatrice del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi in merito.

Uomini e Donne, Raffaella e Brando sono ancora in contatto?

Qualche giorno fa, in maniera del tutto inaspettata, Raffaella Scuotto ha annunciato la fine della sua storia con Brando Ephrikian, il tronista trevigiano che l'aveva scelta all'interno del programma di Maria De Filippi dopo un lungo percorso nel trono classico. L'ex corteggiatrice non ha rivelato i motivi che hanno spinto lei e Brando a dirsi addio, ma ha parlato di "ferite del cuore molto profonde" e di una mancanza di fiducia che li ha portati ad allontanarsi. Le sue parole hanno scatenato un putiferio, mentre di contro l'ex tronista si è trincerato in un certo silenzio, rotto solo qualche ora fa.

Sui social, infatti, Brando ha prima deciso di rendere privato il suo profilo Instagram, per poi pubblicare un messaggio per i followers dopo spiegava loro di volersi allontanare per concentrarsi meglio su di lui e sulle sue ferite. Anche da parte del tronista non ci sono state spiegazioni sul perché tra lui e Raffaella sia tutto finito, mentre nel fratemmpo sui social fioccavano commenti e teorie anche su presunti tradimenti e terzi incomodi, come già accaduto quando i due si separarono nell'ottobre del 2024.

Intanto, Raffaella è tornata sui social, rivelando alcuni retroscena sulla rottura e svelando se è ancora in contatto con Brando, anche ora che si sono detti addio.

Uomini e Donne, Raffaella svela se sente ancora Brando dopo la fine della loro storia d'amore

Sommersa dai gossip e dai rumors sulla fine della storia d'amore con Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto ha deciso di replicare sui social alle critiche e ha rivelato alcuni retroscena sulla rottura con l'ex tronista. Sui suoi account social, l'ex corteggiatrice ha pubblicato alcuni video nei quali si dice sconcertata dalla quantità di fake news che hanno iniziato a circolare sul suo conto dopo la rottura con Brando: "Resto proprio incredula per la fantasia della gente. Io molto spesso leggo i commenti e penso che le persone sono convinte al 100% di sapere quello che succede, pure essendo consapevoli di conoscere l’1% di quello che succede in una relazione che si vede tramite social".

Raffaella ha proseguito il suo discorso, chiedendo ai followers di prestare attenzione a quanto leggevano su Internet e ha poi chiarito che Brando continuerà a essere parte della sua vita, visto che si sentono ancora: "Non smetterò mai di parlare di lui perché ci siamo lasciati. È una persona che ha fatto parte della mia vita, a cui voglio bene e che ancora sento per il bene che c'è stato. Non si può cancellare".

A ulteriore dimostrazione delle sue parole, Raffaella ha anche difeso l'ex fidanzato dalle cattiverie che ha letto nei suoi confronti, dicendo che si tratta di un pregiudizio che le persone non hanno intenzione di mettere da parte: "Per quanto riguarda quello che dicono di lui è un pensiero che una persona sviluppa e inculca nella mente degli altri. Ormai è nato questo pensiero ed è un pensiero che porteranno avanti sempre e le carte in tavola cambieranno quando si gireranno dalla mia parte e diranno: “E’ lei che, è lei che, è lei che…”.

