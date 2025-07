Uomini e Donne, Brando Ephrikian rompe il silenzio dopo la fine della storia con Raffaella Scuotto: "Ho bisogno di..."

News VIP

L'ex tronista Brando Ephrikian ha deciso di rompere il silenzio dopo la fine della storia d'amore con Raffaella Scuotto. Ecco cosa ha rivelato.

La notizia della rottura tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto ha lasciato amareggiati i fan dei due ex protagonisti di Uomini e Donne: il tronista trevigiano e la corteggiatrice napoletana si erano innamorati negli studi Elios, nel corso del percorso del trono classico di Brando, che aveva preferito Raffaella a Beatrix D'Orsi. Nonostante i due abbiano già superato una crisi, lo scorso ottobre, sembra che la loro storia non proseguirà. Ad annunciarlo con un messaggio su Ig è stata l'ex corteggiatrice Raffaella Scuotto.

A ottobre 2024, in maniera del tutto inaspettata, dato che i due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano tempestato i social di foto insieme, durante le vacanze al mare, Raffaella annuncia che tra lei e Brando è tutto finito. La crisi tra loro è dovuta a terzi incomodi che avevano diffuso voci non veritiere su Brando, spingendo Raffaella a credere che il compagno non le fosse stato fedele.

Dopo mesi di rumors di una probabile riconciliazione, a gennaio 2025 la coppia aveva annunciato di essere tornata insieme. A Verissimo avevano poi rivelato i dettagli della rottura e di come avessero deciso di darsi una seconda chance e in quell'occasione Brando aveva letto a Raffaella una romantica lettera d'amore, nella quale le dichiarava di essere molto innamorato di lei e di voler costruire un futuro insieme.

Purtroppo, a distanza di qualche mese, la loro storia non ha retto e pochi giorni fa Raffaella Scuotto ha annunciato la fine della loro relazione, parlando di "alti e bassi" e di avere "il cuore a pezzi". L'ex corteggiatrice non ha voluto spiegare cosa era accaduto tra lei e l'ex tronista, ma ha lasciato intendere che c'erano ferite molto profonde che non le permettevano di continuare la sua relazione con Brando. Mentre l'ex corteggiatrice ha comunicato sui social della fine della loro storia, Brando ha preferito mantenere un certo riserbo. Fino alle scorse ore.

A distanza di alcuni giorni dalla fine della storia con Raffaella Scuotto, Brando Ephrikian ha deciso di rompere il silenzio. Come l'ex compagna, anche Brando non ha voluto spiegare cosa ha portato lui e la corteggiatrice a chiudere la loro relazione, ma ha annunciato che si prenderà un periodo di lontananza dai social.

"Ci sono momenti in cui anche le parole sembrano fare troppo rumore. Ultimamente ho bisogno di rallentare, di lasciare andare il superfluo e di prendermi cura di ciò che dentro di me chiede ascolto" ha scritto nelle sue stories l'ex tronista. Da qui, la sua decisione di volersi prendere una pausa dai social, in modo da riuscire a "riavvicinarmi a me stesso":

"Per questo mi allontanerò dai social per un breve periodo. Non per allontanarmi da voi, ma per riavvicinarmi a me stesso. Ci rivedremo presto, con più verità e forse un po' più di luce dentro"

