Uomini e Donne, Raffaella Scuotto sbotta sui social contro un hater: "Mi vergogno per te, perché..."

News VIP

Sui social, Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha replicato all'ennesimo attacco di un hater: ecco cosa ha scritto!

Raffaella Scuotto è stata una delle protagoniste della precedente edizione di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice è stata la scelta del tronista Brando Ephrikian, che l'ha preferita alla "rivale" Beatriz D'Orsi. Nonostante i dubbi iniziali e un breve periodo di crisi e lontananza, la relazione tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi prosegue a gonfie vele. Nelle scorse ore, Raffaella è dovuta intervenire sui social per replicare all'ennesimo attacco degli haters contro di lei e la sua relazione con Brando.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto replica all'attacco degli haters

Dopo la scelta di Brando, che ha deciso di uscire dal dating show con Raffaella, spezzando il cuore di Beatriz D'Orsi, la nuova coppia ha iniziato una relazione, dividendosi tra i rispettivi impegni e l'enorme distanza che li separava (Brando a Trieste e Raffaella a Napoli). Sebbene tutto sembrasse andare per il meglio, con i due ex protagonisti del dating show che hanno viaggiato e vissuto insieme diversi momenti importanti, poco dopo l'estate sono iniziate a circolare voci di una crisi tra Brando e Raffaella.

Poi, una sera di ottobre, in maniera del tutto inaspettata, l'ex corteggiatrice ha deciso di pubblicare una storia sui social che ha lasciato i fan sbalorditi: con poche e taglienti parole, Raffaella aveva annunciato che tra lei e Brando era tutto finito e chiedeva ai followers di rispettare la sua privacy. Di questa decisione, tuttavia, Brando era del tutto all'oscuro, come aveva rivelato qualche settimana fa a Verissimo. Il tronista, infatti, pur consapevole della crisi con la fidanzata, non si aspettava certo che tra loro fosse tutto finito. Da lì, era iniziato un periodo di silenzio social per entrambi, rotto da segnalazioni e avvistamenti dei due a Napoli, dove Brando si era recato per far pace con Raffaella.

A distanza di mesi, la coppia aveva deciso di tornare insieme e le prime prove della loro riappacificazione erano apparse intorno al periodo di Capodanno, quando l'ex corteggiatrice era riapparsa nei video TikTok dell'ex tronista. Nonostante ora i due siano tornati insieme e siano più felici che mai, non mancano sui social critiche e commenti negativi su di loro, tanto che Raffaella è intervenuta per replicare all'ennesimo attacco.

Uomini e Donne, Raffaella e Brando attaccati sui social: la replica dell'ex corteggiatrice è una frecciatina a Beatriz D'Orsi?

Tra le frecciatine più comuni che Raffaella e Brando ricevono la maggior parte riguardano la presunta infedeltà di lui nei confronti della sua fidanzata. Sebbene qualche mese fa anche Raffaella avesse creduto a tali voci, lasciandosi ingannare da una persona vicina a Brando, ora che i due sono ritornati insieme, l'ex corteggiatrice ha ammesso di avere piena fiducia in Brando. Tuttavia, i rumors su Brando non si sono placati e a rincarare la dose, anche se in maniera involontaria, ci ha pensato Beatriz D'Orsi.

L'ex corteggiatrice si era affezionata molto al tronista, al punto da ammettere che grazie a lui aveva ricominciato a credere nella possibilità di un amore sano e maturo. Tuttavia, quando Brando aveva scelto Raffaella, Beatriz aveva visto infrangersi il suo sogno e così aveva lasciato il dating show in lacrime. Nei mesi successivi, l'ex corteggiatrice aveva trovato l'amore accanto a un nuovo compagno, ma la relazione non era durata che una manciata di mesi. Di recente, Beatriz è tornata sui social e ha lasciato intendere che le voci su Brando e sulle sue infedeltà fossero vere, dichiarando che era "contenta di aver perso una persona così, non mi stanno bene le corna".

Queste parole non sono passate inosservate e Raffaella Scuotto ha deciso di replicare, lanciando una frecciatina all'ex rivale. Nelle sue stories su Ig, infatti, è apparso un lungo messaggio, nel quale l'ex corteggiatrice ha ammesso che lei e Brando hanno avuto problemi, come ogni coppia che si rispetti e che da mesi sente di voci e rumors sul suo conto e su quello di Brando, ma che non ha mai pensato di replicare perché era ben consapevole di cosa fosse la verità. Raffaella ha anche citato i gossippari che spesso hanno divulgato informazioni non corrette su lei e Brando, ammettendo di comprendere quale fosse il loro lavoro, ma adesso - ha aggiunto - si è superato il limite:

"Prima di scrivere al mio fidanzato, lasciandogli il numero di cellulare e dicendogli “se dirai a qualcuno di questo messaggio o registrai la telefonata sarò costretta a prendere provvedimenti”, sperando in una telefonata o un incontro del tutto segreta così da alimentare il vostro ego, pensateci su due volte perché se il mio fidanzato vi blocca, non é perché ha paura che possiate parlare delle cazzate che altre giovanotte represse o giovanotti sottomessi (o dipendenti da altre cose) vengono a dirvi perché hanno il dentino avvelenato da un po’, ma semplicemente perché vi trova ridicole e imbarazzanti. [...] Prima di organizzare i vostri salottini, parlando a sproposito e deridendo persone non presenti (chiamandole cornute con tanto di gesto cosa che non farei manco nei confronti del mio peggior nemico) e che vengono a conoscenza di tutto tramite persone che le sostengono, pensateci su due volte. Perché io potrò avere le corna come dite, potrò non passare sotto le porte per quanto possono essere alte, ma quelle che stanno sempre peggio siete voi. Quello che non sarò mai nella vita, per vostra fortuna, é cattiva, maliziosa, maligna, imbarazzante, ridicola, piccola, di poco spessore, subdola e perversa."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne