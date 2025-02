Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sulla loro storia: "Abbiamo capito di amarci quando ci siamo persi"

News VIP

Ospiti nella puntata di oggi, sabato 8 febbraio, a Verissimo, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno raccontato alcuni retroscena sul loro rapporto.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono una delle coppie più seguite nate nel programma di Uomini e Donne: a quasi un anno dalla scelta dell'ex tronista, la coppia è tornata a raccontarsi a Verissimo, soprattutto, dopo un momento di difficoltà vissuto che li ha portati ad allontanarsi.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella raccontato "la seconda fase della loro storia d'amore"

"Abbiamo vissuto un periodo di turbolenze" ha esordito l'ex tronista trevigiano. Brando e Raffaella hanno, infatti, trascorso alcuni mesi separati, a causa di una crisi che ha rischiato di separarli. "Viviamo lontani, ma questo ci ha permesso di apprezzare ancora di più ciò che avevamo" ha aggiunto Raffaella.

La corteggiatrice ha ammesso che al momento dell'uscita dal dating show non aveva dato inizialmente peso ai problemi che potevano esserci nella vita reale tra loro. La distanza tra Napoli e Treviso, le differenze caratteriali, alcune disattenzioni da parte di Brando hanno portato la corteggiatrice a chiudere la loro relazione.

Era il mese di ottobre quando, con un messaggio sui social, Raffaella decide di chiudere la relazione con Brando. Una scelta di cui il tronista non era del tutto consapevole e che lo ha lasciato senza parole. La storia di Raffaella è diventata rapidamente virale e nei mesi successivi sono apparse diverse segnalazioni su di loro e sui tentativi di riappacificarsi.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella svelano i retroscena sul loro periodo di lontananza

A scatenare la crisi, svela Raffaella, sono state le gelosie e le incomprensioni che da mesi segnavano la storia con Brando. "Lui non mi ha mai dato modo di dire che ci teneva a me, che mi potevo fidare. Sono una persona molto affettuosa e che ama ricevere amore e attenzioni e lui non me le dava inizialmente. Il suo essere chiuso ha peggiorato la situazione". La corteggiatrice ha svelato che ha ricevuto diverse segnalazioni su Brando e che poche ore prima di pubblicare il messaggio sui social aveva ricevuto una telefonata dalla fidanzata di un suo amico che le aveva rivelato che Brando non era stato onesto con lei.

"Ho creduto a lei e ho sbagliato, perché ho scoperto poi che lei voleva solo vendicarsi di Brando, però ero satura, volevo solo chiudere con lui, perché non c'era nulla che mi portasse a dire che potevamo andare avanti" ha raccontato la corteggiatrice. Brando ha poi aggiunto il suo punto di vista, ammettendo che era vero che il suo essere introverso ha pesato nella loro storia e ha spinto Raffaella ad allontanarmi: "Faccio un mea culpa, nessuna ragazza l'avrebbe voluto, ero molto freddo". L'ex tronista ha poi affrontato il tema delle segnalazioni ricevute:

"Amo uscire, non fare serata, però mi piace uscire e parlare. Se esco e saluto una ragazza, non è un tradimento, ma mi sono arrivate segnalazioni di ogni tipo su di me. Ma ero tranquillo, le ho mostrato le prove"

La crisi con Raffaella è stata però fondamentale per permettere a Brando di comprendere che non poteva perdere Raffaella e l'ex tronista rivela di aver fatto di tutto per riconquistarla. "All'inizio non volevo saperne nulla, non volevo dargli nessuna possibilità. Lui è venuto a Napoli e abbiamo litigato furiosamente, sentivo che mi stavo accontentando e non era quello che volevo" ha svelato la corteggiatrice, aggiungendo che questa crisi ha permesso a entrambi di comprendere che ciò che li legava era amore. "Poi il vero avvicinamento c'è stato il 31 e lì ci siamo riscelti" ha concluso poi il racconto il tronista. I due ex protagonisti del dating show hanno anche ammesso che vorrebbero provare a convivere, proprio per superare la distanza e mettere ala prova la loro storia.

Sorprendendo la fidanzata, Brando le ha letto una romantica lettera d'amore: "Ora sei qui, per una nuova scelta e io sono più innamorato che mai. Mi e ci auguro di avere tanta perseveranza nel compiere i passi che ci porterrano a costruire il nostro futuro. Ti amo".

