Uomini e Donne, Brando Ephrikian: "Guardiamo la stessa luna", messaggio per Raffaella Scuotto?

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex protagonisti di Uomini e Donne, si sono lasciati. Ma l'ex tronista ha pubblicato un messaggio che sembra destinato all'ex fidanzata.

La rottura tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto continua a far discutere: i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono detti addio per la seconda volta, ma sembra che la fine della loro relazione non sia ancora definitiva. L'ex tronista, infatti, ha postato un messaggio, mentre era in vacanza, che sembrava destinato all'ex fidanzata.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e quel messaggio che sembra destinato a Raffaella Scuotto

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono innamorati nel corso della loro partecipazione al dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: il tronista trevigiano ha scelto la corteggiatrice napoletana, preferendola a Beatriz D'Orsi. Dalla scelta è trascorso più di un anno, durante il quale la relazione tra Brando e Raffaella ha subito non pochi contraccolpi. A ottobre, infatti, in maniera del tutto inaspettata, Raffaella ha annunciato la fine della storia con il tronista, a insaputa di quest'ultimo.

Nonostante i primi tentativi da parte del tronista di recuperare il rapporto, Raffaella era parsa ferma nel suo proposito di non tornare con Brando, alimentando, così, le voci di un tradimento da parte dell'ex tronista nei suoi confronti. A Capodanno, però, i due erano riapparsi di nuovo insieme in un video su TikTok, confermando che tra loro era tornato il sereno. La coppia era anche stata ospitata a Verissimo e a Silvia Toffanin Raffaella aveva spiegato che si la loro rottura era dipesa dall'intromissione di terze persone.

Tuttavia, dopo alcuni mesi di idillio, Raffaella e Brando hanno nuovamente annunciato di aver deciso di chiudere la loro relazione: l'ex corteggiatrice non ha svelato i motivi dietro la fine del loro rapporto, ma ha parlato di "ferite profonde" e di una mancanza di fiducia che l'avevano spinta a chiudere del tutto la sua storia. D'altro canto, Brando, dopo un primo momento di silenzio, aveva poi affermato di volersi prendere del tempo lontano dai social, per ritrovare sé stesso.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella: è davvero finita?

Ma la storia tra Brando e Raffaella è davvero finita? Un messaggio pubblicato da Brando sui social ha fatto rinascere la speranza nei fan. Già l'ex corteggiatrice ha rivelato che lei e Brando continuano a sentirsi, perché sono stati parte della vita l'uno dell'altra per molto tempo e hanno ancora a cuore l'uno il benessere dell'altro.

Queste parole hanno fatto ben sperare i fan e ora arriva anche un post di Brando con un messaggio che sembra rivolto a Raffaella: "Guardiamo la stessa luna" ha scritto infatti l'ex tronista, che sta trascorrendo alcuni giorni a Positano con gli amici. Nonostante le foto mostrino il lato giocoso del trevigiano, il messaggio è parso a molti malinconico e, secondo molti, palesemente rivolto a Raffaella e alla loro storia d'amore.

