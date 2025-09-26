Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ha voltato pagina dopo Brando Ephrikian? Il mistero del video postato e cancellato

News VIP

Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, avrebbe trovato un nuovo amore dopo Brando Ephrikian? Sui suoi social è stato postato un video, poi misteriosamente rimosso!

Raffaella Scuotto potrebbe aver voltato pagina dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è recentemente trasferita a Milano, lasciando la sua Napoli, e secondo alcuni followers sul suo profilo TikTok è apparso un video che ha lasciato pensare che nella vita dell'ex scelta del tronista trevigiano ci sia un nuovo amore.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto ha voltato pagina dopo Brando?

Nonostante l'amore che nutrivano l'uno per l'altra, tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian è tutto finito. Dopo una prima crisi, poi superata, la coppia ci aveva riprovato e sembrava tornata insieme più forte che mai. Peccato che durante l'estate i due abbiano annunciato di aver deciso di lasciarsi e questa volta la rottura sembrerebbe definitiva.

Raffaella ha più volte rimarcato di nutrire ancora un grande affetto per Brando e che i due si sentono ancora, poiché hanno fatto parte l'uno della vita dell'altra per due anni e a dimostrazione che tra loro non ci sia acredine ci sono i continui interventi di Raffaella sui social in difesa dell'ex fidanzato. Brando, infatti, è stato spesso accusato di aver tradito l'ex fidanzata e gli attacchi degli haters non si sono placati neppure quando l'ex tronista ha minacciato querele e azioni giudiziarie.

Intanto, Raffaella Scuotto in queste settimane ha completamente rivoluzionato la sua vita, trasferendosi a Milano per realizzare i suoi sogni e, stando a un video apparso su TikTok, anche la sua vita sentimentale potrebbe aver preso una svolta inattesa. Il video è stato poi immediatamente rimosso, ma Isa & Chia è riuscita a visionare il filmato prima che venisse cancellato e sembra che nella vita di Raffaella Scuotto sia entrato un nuovo amore.

Il mistero del video sul profilo di Raffaella Scuotto: l'ex corteggiatrice ha un nuovo amore?

Molto attiva su TikTok, Raffaella Scuotto condivide spesso con i suoi followers dettagli della sua vita quotidiana, raccontando come trascorre le sue giornate, quali sono i suoi impegni e, nelle ultime settimane, della decisione di trasferirsi a Milano per realizzare i suoi sogni. Nelle scorse ore, sul suo profilo TikTok è apparso un video, che è stato poi successivamente cancellato, ma che ha fatto pensare ai followers che nella vita dell'ex corteggiatrice ci sia un nuovo amore.

Il filmato mostrava un trend di TikTok che spopola molto in questi giorni: con in sottofondo la canzone degli Abba The Winner Takes it All chi decide di seguire il trend deve rivolgere il proprio sguardo verso la persona di cui è innamorato. Nel filmato, perciò, Raffaella aveva gli occhi rivolti a una figura maschile fuori campo, di cui si vede solo un braccio tatuato, a indicare di essere innamorata di questa persona misteriosa. I fan più attenti hanno notato che i tatuaggi non sono quelli di Brando, perciò, è da escludere un ritorno di fiamma tra i due. Raffaella avrà deciso di mantenere privata la sua nuova relazione ancora per qualche tempo? O la persona che è con lei nel video è solo un amico?

