Uomini e Donne, Raffaella Scuotto frequenta l'ex tronista Federico Nicotera? Arriva la reazione della diretta interessata

Raffaella Scuotto avrebbe iniziato una frequentazione con un altro ex tronista di Uomini e Donne, Federico Nicotera? Ecco la reazione della diretta interessata.

Negli ultimi giorni Raffaella Scuotto è finita al centro dei rumors per una presunta svolta nella sua vita sentimentale: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiuso da qualche mese la sua relazione con Brando Ephrikian, tronista dell'edizione 2023/2024 che la scelse dopo un percorso di alti e bassi. Secondo alcuni rumors, Raffaella avrebbe iniziato una nuova frequentazione e il fortunato sarebbe un altro ex tronista, Federico Nicotera.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto starebbe frequentando Federico Nicotera?

La fine della storia tra Brando e Raffaella è stata dura da digerire per i fan della coppia: l'ex tronista trevigiano e la corteggiatrice partenopea avevano conquistato i cuori dei telespettatori del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e molti speravano per loro un futuro luminoso e duraturo. Tuttavia, dopo una crisi superata, a giugno 2025 la coppia ha annunciato ufficialmente di aver preso strade diverse, sebbene entrambi continuassero a provare affetto e stima reciproca. Sia l'ex tronista sia l'ex corteggiatrice hanno voltato pagina, cercando di andare avanti con le loro vite: mentre Brando si è gettato a capofitto nel lavoro, Raffaella ha preso la decisione di trasferirsi a Milano e inseguire i propri sogni.

L'ex corteggiatrice ha anche documentato sui social il suo trasferimento e i followers hanno notato un dettaglio che ha fatto pensare loro che Raffaella Scuotto abbia un nuovo amore! In un video postato su TikTok e poi successivamente rimosso, Raffaella ha partecipato a uno dei tanti trend della piattaforma cinese che richiedeva di guardare negli occhi la persona amata. Nel video si intravede l'ex corteggiatrice che guarda con occhi sognanti un misterioso ragazzo, di cui non è visibile il corpo, se non un braccio tatuato. Il filmato è stato rimosso poco dopo, ma sul web non sono mancate le speculazioni.

Secondo alcuni followers, il ragazzo in questione sarebbe Federico Nicotera, altro noto ex tronista del programma, che aveva lasciato gli studi Elios insieme alla corteggiatrice Carola Carpanelli. La loro relazione è terminata dopo pochi mesi e Nicotera ha poi intrapreso una breve relazione con l'ex allieva di Amici Isobel Kinnear. Possibile che sia nato del tenero tra lui e Raffaella Scuotto?

La reazione di Raffaella Scuotto ai rumors su Federico Nicotera: "Mi lasciate sempre senza parole"

Ovviamente i rumors di una frequentazione tra Raffaella Scuotto e Federico Nicotera sono arrivati anche alla diretta interessata. Con il suo solito fare schietto, l'ex corteggiatrice partenopea ha deciso di svelare la verità dietro queste voci, dichiarando con fermezza che si trattava di fake news e che non aveva intenzione di lasciare che accostassero il suo nome a quello dell'ex tronista: "Sfatiamo questo mito di me e Federico. Non so per quale strano motivo voi pensiate che io e Federico abbiamo qualcosa, abbiamo avuto qualcosa, potremmo avere qualcosa. Io non lo so perchè voi accostiate il mio nome a quello di Federico in modo sentimentale".

Raffaella ha anche raccontato in che circostanze ha conosciuto Federico Nicotera: lo scorso anno i due si sono incontrati a Roma, in un locale, dove Raffaella si era recata con Lavinia Mauro (altra ex tronista che ha condiviso con Federico il percorso di Uomini e Donne ed è diventata una cara amica del tronista). Lì ha conosciuto Federico e i due hanno chiacchierato per qualche minuto, ma nulla di più.

Raffaella ha poi chiesto ai followers di non inseguire queste false notizie e mettere in difficoltà lei o Nicotera: "Per favore lasciate stare questo ragazzo, lo mettete in difficoltà. Continuate a darmi 300mila fidanzati, va bene, ma lasciate stare questo ragazzo". Sulla questione è poi intervenuto anche Federico Nicotera, che ha ricondiviso le stories di Raffaella aggiungendo un semplice "dopo questa verità, che altro si inventeranno?"./p>

