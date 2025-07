Uomini e Donne, Raffaella Mennoia vs Teresa Cilia: il commento velenoso di Mario Serpa

News VIP

L'ex corteggiatore Mario Serpa ha commentato (ironicamente) la vicenda che ha coinvolto l'ex tronista Teresa Cilia e l'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia.

A distanza di sei anni dalla prima scintilla, cala finalmente il sipario sul contenzioso legale tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, Temptation Island e braccio destro di Maria De Filippi.

Il commento di Mario Serpa contro Raffaella Mennoia

Una vicenda che si è conclusa con il commosso sfogo dell’ex tronista siciliana che suTikTok ha scelto per rompere il silenzio e raccontare il suo vissuto in questi anni di battaglia giudiziaria. Parole dure, piene di amarezza e stanchezza:

“Quello che mi ha fatto più rabbia è occupare un tribunale per sei lunghi anni quando la gente ha problemi seri. Purtroppo a questa domanda: ‘perché?’, una risposta me la sono data… ma me la tengo per me”, ha dichiarato con voce rotta.

Poi, con ancora più intensità emotiva, ha aggiunto:

“Non è stato bello perché le spese legali sono state tante, quando c’è gente che muore di fame”.

Tutto aveva avuto origine da alcune dichiarazioni fatte da Teresa in difesa di Mario Serpa, ex corteggiatore di Uomini e Donne e scelta di Claudio Sona. Coinvolto indirettamente nella vicenda, Serpa aveva sempre mantenuto un profilo basso. Ma oggi, da New York, dove si è trasferito da tempo, ha deciso di lanciare una stoccata – nemmeno troppo velata – via social.

In un video condiviso nelle sue storie, si vede una modella sfilare con passo deciso, accompagnata da una frase ironica e pungente:

"Miss redazione, che adesso farà fuori i suoi avvocati come fossero stagisti".

Il riferimento a Raffaella Mennoia è apparso piuttosto evidente agli occhi dei fan, che hanno subito interpretato il gesto come una rivalsa ironica e postuma. Dal canto suo, la Mennoia ha scelto di non commentare pubblicamente la chiusura della vicenda. In questi giorni, infatti, si gode il successo della nuova edizione di Temptation Island, che ha debuttato con ascolti record, confermandosi una certezza dell’estate televisiva italiana.

