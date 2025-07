Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha denunciato l'ex tronista Teresa Cilia, il Tribunale l'ha assolta

News VIP

La vicenda risale a sei anni fa, dopo un botta e risposta infuocato sui social tra l'autrice di Uomini e Donne e l'ex tronista del dating show.

Una lunga battaglia legale giunta al termine: Teresa Cilia è stata assoltadopo la denuncia presentata da Raffaella Mennoia, storica autrice di ,Uomini e Donne , e braccio destro di Maria De Filippi. La notizia, riportata da Biccy, chiude un capitolo iniziato nel lontano 2019 quando l’ex tronista aveva preso pubblicamente posizione contro la Mennoia sui social.

Uomini e Donne, assolta Teresa Cilia, era stata denunciata da Raffaella Mennoia

Tutto cominciò quando Mario Serpa, ex corteggiatore di Claudio Sona, attaccò la Mennoia in alcune Instagram stories. Teresa Cilia, che dopo il trono aveva lavorato per un periodo anche nella redazione del programma, si unì a quelle critiche, alimentando la tensione. Dietro la sua presa di posizione c’erano vecchi rancori mai sopiti: “Tutto torna, soprattutto quando fai del male. Meglio stare zitti, finta come poche", scriveva all’epoca Teresa, senza nascondere il bersaglio delle sue parole.

Nel mirino: Raffaella Mennoia. E la risposta non si fece attendere. Fu la stessa redazione del programma, a nome anche di Maria De Filippi, a intervenire con un comunicato ufficiale in cui si minacciavano diffide e denunce contro chi screditava il programma con "sciocchezze" e “false promesse di rivelazioni”.

Tuttavia, la Cilia non arretrò. In un nuovo sfogo social accusò la Mennoia di utilizzare il suo potere per silenziare le voci scomode:"Mi volete far star zitta? A me le prese di potere danno fastidio. Sei arrivata a farti difendere dai piani alti. Tu vivi di minacce. Quando ti dicono ‘se fai questo, qui non ci metti più piede’… ok, non ci metterò più piede”.

Parole dure, che portarono la Mennoia a querelarla. Dopo sei lunghissimi anni, la giustizia ha però dato ragione a Teresa, che oggi può finalmente dire la sua:

“Questo per ricordare a chi ha cercato di tapparmi la bocca che nella vita conta la verità, conta l’umiltà e soprattutto chi non ha paura di un potere che, ahimè, solo Dio può avere.”

E promette nuove rivelazioni nei prossimi giorni.

