Uomini e Donne: quando inizia e chi sono i nuovi probabili tronisti

News VIP

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per iniziare! La data d'inizio della nuova stagione e i tronisti che potrebbero occupare la poltrona rossa più famosa della tv.

L’attesa per il ritorno di Uomini e Donne è quasi finita. Dopo una stagione di Temptation Island che ha incollato milioni di spettatori davanti allo schermo, i fan del dating show di Maria De Filippi sono già in fermento per scoprire chi siederà sui troni nella prossima edizione.

Uomini e Donne, tra conferme e colpi di scena: i possibili tronisti e le prime indiscrezioni sulla nuova stagione

Le prime indiscrezioni parlano di un parterre ricco di volti già noti al pubblico. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane spunta Sarah, l’ex fidanzata di Valerio, oggi al centro del gossip per la sua frequentazione con la tentatrice Ary. A contendersi la poltrona rossa potrebbe esserci anche Flavio, il tentatore che aveva catalizzato l’attenzione di tutte le fidanzate nel villaggio. Flavio, di recente, ha deciso di lasciare per sempre il mondo del calcio, una scelta che ha suscitato la reazione stizzita del suo dirigente sportivo, alimentando ancora di più la curiosità del pubblico.

Non sarebbe da escludere nemmeno la presenza di Nadia tra i nuovi tronisti. La giovane corteggiatrice, scartata da Gianmarco che le ha preferito Cristina, potrebbe tornare in studio con un ruolo di primo piano, decisa a prendersi la sua rivincita sentimentale.

Per quanto riguarda il Trono Over, la presenza di Gemma Galgani è ormai una sicurezza: la dama torinese, instancabile nella ricerca dell’amore, è pronta a rimettersi in gioco. Possibile anche il ritorno di Margherita Aiello, che ha da poco chiuso la relazione con Denis e potrebbe approdare nuovamente in trasmissione per trovare un nuovo compagno.

Uomini e Donne, in arrivo un trono per Gianni Sperti?

Tra i colpi di scena che potrebbero animare questa stagione, circola un’ipotesi sorprendente: Gianni Sperti potrebbe vestire i panni del tronista. Una proposta simile era già stata fatta in passato a Tina Cipollari, e ora si vocifera che per Gianni le possibilità siano più concrete. Sul fronte Tina, invece, le voci parlano di un trono che potrebbe proseguire, complice il chiacchierato riavvicinamento con Cosimo.

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni prenderanno il via a fine agosto, con un possibile inizio tra il 28 e il 29 del mese. La messa in onda è prevista per il 22 settembre, anche se la conferma ufficiale della data è ancora attesa. Oltre ai nuovi volti, non mancheranno storie già in corso e coppie che il pubblico ha imparato ad amare, come quella di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, che continuano a vivere una relazione intensa e seguita dagli spettatori. La nuova stagione di Uomini e Donne promette, come da tradizione, emozioni, colpi di scena e intrecci sentimentali che terranno alta l’attenzione fino all’ultima puntata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.