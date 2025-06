Uomini e Donne, procede a gonfie vele la love story tra Gianmarco e Cristina: convivenza in vista?

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono inseparabile dopo la scelta a Uomini e Donne. La coppia progetta la convivenza?

Come procede la love story tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? I due protagonisti del trono classico di Uomini e Donne hanno stupito anche gli spettatori più scettici, mostrandosi innamoratissimi e sempre insieme. Si parla addirittura di convivenza.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina innamoratissimi

L’11 maggio 2025, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, concludendo il suo percorso con Cristina Ferrara. La scelta è andata in onda il 30 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, e così la coppia ha dovuto attendere per poter uscire allo scoperto. Ovviamente nel corso di quelle settimane sono spuntati i gossip più disparati ma anche diverse segnalazioni da parte di fan del programma di Maria De Filippi, che hanno visto Cristina e Gianmarco insieme e inseparabili. In effetti, anche i più scettici hanno dovuto ricredersi perché i due protagonisti del trono classico sono più uniti che mai.

Da quando hanno potuto iniziare a mostrare sui social, infatti, è stato chiaro a tutti che Gianmarco e Cristina trascorrono la maggior parte del tempo insieme, e proprio nelle ultime ore lei si trovava con gli amici del tronista romano, testimoniando come il suo folto gruppo di amicizie l’abbia accolta benissimo, oltre ogni aspettativa. Inizialmente, infatti, anche alcuni amici di Gianmarco erano scettici nei confronti della corteggiatrice, che reputavano poco sincera e vera nei suoi confronti, ma con il passare del tempo lei è riuscita a dimostrare i suoi veri sentimenti e abbattere il muro, lasciandosi andare completamente. Dopo il commento di Gianmarco dopo la scelta, sembra che la coppia stia già parlando di convivenza.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina vanno a convivere?

Dopo la scelta emozionante nello studio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono inseparabili. La coppia trascorre insieme ogni momento possibile, avendo a che fare con una relazione a distanza dato che il tronista vive a Roma e la corteggiatrice è originaria di Salerno. Ma la distanza potrebbe presto essere colmata. Su Witty, infatti, è apparsa la prima intervista di coppia di Gianmarco e Cristina e, dopo aver rivelato di aver scoperto una grande dote nascosta nella sua nuova fidanzata ovvero quella della cucina, lei ha ammesso che il romano le ha già chiesto di andare a convivere.

Certo sarebbe una scelta presa sull’onda dell’entusiasmo, dato che Cristina e Gianmarco stanno insieme ufficialmente da neppure tre settimane, ma sappiamo che spesso sono queste le scelte migliori, quelle dettate dall’insito e lo dimostrano alcune coppie di Uomini e Donne, che negli anni hanno dato l’impressione di affrettare tutto e invece sono ancora felicemente innamorate.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.