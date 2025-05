Uomini e Donne, Gianmarco Steri: "Sono ancora un po’ agitato. Ho un mix tra imbarazzo e desiderio adesso" [VIDEO]

News VIP

Gianmarco Steri ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Cristina Ferrara: le prime dichiarazioni della coppia.

Ieri, venerdì 30 maggio in prima serata su Canale 5, è andata in onda una puntata speciale di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha concluso la stagione con un appuntamento in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri, il tronista romano ex corteggiatore di Martina De Iannon.

Uomini e Donne, le prime dichiarazioni di Gianmarco e Cristina dopo la scelta

Gianmarco ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo Cristina Ferrara. una decisione che ha sorpreso parte del pubblico e che ha emozionato i protagonisti di questa storia, seguita e commentata da migliaia di telespettatori. Terminata la registrazione della puntata, la nuova coppia ha rilasciato le prime impressioni, raccontando le sensazioni vissute in quel momento carico di significato.

Gianmarco, visibilmente emozionato, ha raccontato la sua scelta e le motivazioni che lo hanno portato a seguire il cuore, nonostante i dubbi. Ecco le sue parole come riportato da Biccy:

"Sono ancora un po’ agitato. ho un mix tra imbarazzo e desiderio adesso. sono molto felice però. so che ultimamente ti dicevo che c’erano molte cose che non capivo di te, ma in realtà, quelle cose le penso ancora, che tante cose non le capisco, ma penso sia una cosa normale. perché ti ho scelto? perché ci sono stati dei momenti in cui ho cercato di andare oltre, e questo oltre l’ho visto anche in te che ti sei lasciata andare. Quindi, è quello che mi ha portato poi a dire, “ok, voglio uscire di questa ragazza, voglio uscire fuori con lei”. Però, però sei anche una testa di c***o. Ma con te sto bene e sto così tanto sereno che se anche ho dei dubbi, non me ne frega niente. Una come te non l’ho mai conosciuta. stai provando qualcosa? anche io adesso”.

Le sue parole riflettono un legame costruito non solo sull’attrazione, ma anche sull’empatia e su una connessione che si è rafforzata col tempo. Una scelta fatta nonostante le incertezze, ma proprio per questo ancora più autentica. Anche Cristina ha voluto esprimere le sue emozioni, rivelando che non si aspettava affatto di essere la scelta finale. la sua reazione è stata spontanea, dolce e sincera:

"Mi Dio che bello, ancora non ci credo. Io ho dormito bene stanotte, meglio delle altre notti .Ero sicura che non mi avresti scelta e mi ero messa l’anima in pace. poi quando ultimamente ripetevi che non capivi molte cose di me, pensavo che l’avresti usata come scusa. Credevo che non avresti rischiato di uscire con una ragazza della quale non comprendi molte cose. Invece hai sentito cosa ho detto prima? ho detto che non sono innamorata, ma sto iniziando a provare qualcosa in quella direzione. mi fa così strano poterti baciare in tranquillità“.

Le parole della corteggiatrice campana confermano che, nonostante le difficoltà e le differenze caratteriali, tra loro c’è stata una crescita reciproca. la loro unione si basa su qualcosa di più profondo, che potrebbe trasformarsi in un sentimento importante. Questa nuova coppia, tra ironia, fragilità e trasparenza, si affaccia al mondo reale con la voglia di conoscersi fuori dalle telecamere. un percorso che ora inizia davvero, lontano dallo studio, ma con la promessa di continuare a scoprirsi ogni giorno.

