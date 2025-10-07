TGCom24
Uomini e Donne, prime critiche per Sara Gaudenzi: sui social nessuna pietà per la nuova tronista

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne ma il pubblico di Maria De Filippi è già in protesta. Ecco perché.

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne ma il pubblico del dating show di Maria De Filippi non sembra gradire la scelta della presentatrice. Piovono, infatti, copiose critiche sull’ex corteggiatrice di Flavio Ubirti.

Uomini e Donne, Sara tronista: il pubblico non approva

Nelle puntate in onda in questi giorni su Canale 5 stiamo conoscendo Sara Gaudenzi che, prima di diventare nuova tronista di Uomini e Donne, si è presentata in studio come corteggiatrice di Flavio Ubirti. Se inizialmente Sara ha raccolto consensi, commentando le scelte del tronista e accusandolo di essere noioso e moscio, ora la situazione si sta palesando sempre di più come quella di una ragazza furba e intelligente, che punta a diventare tronista. Sara, infatti, è sempre più sceneggiatrice in puntata, le sue critiche esposte in un dialetto volutamente romano e marcato non fanno ridere, sono solo pesanti e vuote.

Sara, è evidente, ha studiato il “copione Giulia De Lellis”, quel copione che le corteggiatrici che vogliono emergere portano avanti con più o meno maestria nello stdio del dating show di Maria De Filippi, cercando di conquistare il trono o almeno un folto seguito sui social, puntando poi dopo questa esperienza a fare l’influencer. Con questo non vogliamo accusare Gaudenzi di essere falsa, attenzione, ma solo furba. Una ragazza che sa giocare le proprie carte perché è molto spigliata davanti le telecamere e perché punta ad altro, non di certo a conoscere Flavio il quale, per altro, è evidentemente poco interessato ad una ragazza così.

Uomini e Donne, Sara non convince

Come dicevamo, nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Sara Gaudenzi sta già giocando a fare la tronista. Sappiamo grazie alle Anticipazioni del dating show che quando la ragazza deciderà di eliminarsi perché non interessata al tronista Flavio Ubirti, Maria De Filippi le offrirà il trono. La presentatrice ha visto senza dubbio in lei una persona spigliata che potrebbe creare share con le sue sparate in romano, oppure con il suo carattere deciso e intransigente. Ma sarà questa la scelta giusta?

Il pubblico di Uomini e Donne ha iniziato a commentare sempre più velenosamente il comportamento di Sara, definendola una cafona, una maleducata ma, soprattutto, una persona costruita e poco spontanea, che sta recitando un copione proprio per farsi notare. Non ci resta che attendere di vedere Gaudenzi nei panni di tronista per scoprire se sarà davvero così o se la ragazza ci farà ricredere con il suo percorso. Per ora l’entusiasmo generale manca nei suoi confronti, ma è successo molte volte che la situazione cambiasse a percorso inoltrato.

