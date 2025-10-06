Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le finte lacrime di Gloria, Sara già punta al trono! (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 6 ottobre, con una nuova puntata: Gloria è scappata in lacrime dallo studio, mentre Sara non ha alcun interesse per Flavio...ma per il trono sì!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gloria fugge in lacrime (finte) dopo una lite con Francesco

Mario Lendi deve aver preso lezioni dalla figlia Claudia, ex dama del trono over, su come mantenere l'attenzione su di sé al centro studio. Dopo aver dichiarato di non aver interesse per Marina, ma di voler portare avanti la conoscenza con Magda e la Galgani, ha deciso di ballare...con Marina. Al termine del ballo, Gemma Galgani si è risentita della decisione del cavaliere di non farla volteggiare per la stanza, ma Mario ha continuato a prestare attenzione a Marina, suscitando anche l'interrogativo di Maria De Filippi: ma non è che gli piace la dama? E sembra che al cavaliere, forse, Marina non sia poi così indifferente, ma desidera che sia Marina a cercarlo e a dargli prova del suo interesse per lui!

Spazio ancora per il trono over con Gloria e Sabrina al centro studio con i nuovi cavalieri che stanno conoscendo. Mentre per Sabrina la conoscenza sembra procedere bene, Gloria si ritrova a dover giustificare le sue reazioni con Francesco a Guido, che ha deciso di restare nel parterre con per infastidirla, dato che non sembra fare altro. La dama ha poi raccontato dell'esterna con Francesco e dei dubbi che le hanno provocato i baci che si sono scambiati. Durante un ballo, Francesco e Gloria litigano e la dama scoppia in lacrime, accusando il cavaliere di averla rimproverata perché non è stata sincera nel suo racconto. "Mi fai passare per qualcuno che non sono" l'ha accusata Francesco e Gloria arriva a dichiarare di non voler continuare la frequentazione con lui! Dopo poco, Glori abbandona anche lo studio in lacrime, con il cavaliere che la insegue cercando di calmarla!

Uomini e Donne: Sara continua la scalata al "trono", Cristiana diventa un macigno con Jakub

Arriva la volta dei tronisti e assistiamo all'esterna di Flavio con Sara, la corteggiatrice che l'aveva definito "moscio" nella precedente puntata. Al momento, purtroppo, sembra che la corteggiatrice abbia ragione, dato che Flavio non sta regalando particolari emozioni, ma anche lei non è esattamente un concentrato di simpatia e umiltà. In studio, la corteggiatrice arriva con un cuscino e svela che è stato un regalo di Flavio durante l'esterna. I due non si riparmiano frecciatine - usando anche erroneamente la parola "modulo" - e Sara sembra più interessata a stare davanti alle telecamere che a conoscere Flavio (una sensazione che è confermata dal fatto che Sarà diventerà tronista, accettando subito la proposta di Maria De Filippi). A mettere in dubbio la natura goliardica e semplice dell'esterna e di Sara è Martina, che ha ricambiato la rivale con la stessa moneta dopo la precedente puntata. Ma il vero "scontro" c'è con Micaela: la corteggiatrice propone a Flavio in esterna un seducente ballo a due. In studio Sara l'attacca, definendola "gatta morta" e accusandola di non avere contenuti se non la seduzione per accattivarsi Flavio! Ma alla fine, a spuntarla - almeno per il ballo con Flavio - è proprio Micaela. Sara continua la sua filippica a botta di romanesco, dispensando perle di saggezza (tutte frasi già sentite) e riuscendo nell'intento di accattivarsi la redazione, visto l'epilogo del suo percorso.

Cristiana mostra, invece, di avere qualche dubbio nei confronti di Jakub: la loro esterna non sembra presentare particolari "problemi", ma si svolge con una certa naturalezza e sicuramente ha maggiori contenuti di quella di Ubirti. Tuttavia, Cristiana dimostra subito di essere un "macigno" anche lei, perché accusa Jakub di fare sguardi ammiccanti nelle stories di Instagram e porta ben due esempi in studio. A quanto pare, ammiccare con aria seducente (?) guardando in camera nasconde un principio di tradimento...A detta di Cristiana, infatti, questi ammiccamenti sono una "richiesta di attenzioni" e li ritiene fuori luogo. Jakub ribatte però di non aver certo bisogno di Uomini e Donne per avere visibilità, ma usa per lavoro i social e per quelle stories non è stato contattato da nessuna ragazza. Né ha intenzione di accettare eventuali richieste di conoscenza o amicizia, nel caso arrivassero.

